Новые соцвыплаты в Украине: юристы указали на ключевые нюансы

Социальные выплаты в Украине будут предоставлять по новой схеме, а размер помощи изменят. Соответствующий законопроект № 2494, который инициировал Кабмин, уже был принят за основу Верховной Радой. Кроме того, парламентарии поддержали сокращение срока подготовки документа к рассмотрению во втором чтении.

Планируется пересмотр понятия и размера социальной помощи, а также расширение категории лиц, которым будет оказана эта помощь.

В частности, вводится категория неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи.

Это могут быть безработные выпускники вузов, домохозяйки, люди предпенсионного возраста, которым часто бывает трудно найти работу и другие лица, которые по рекомендации центра занятости хотели бы заняться предпринимательством. Главное условие - они должны находиться на учете в центре занятости.

Вопрос предоставления выплат неработающим трудоспособным лицам будет решаться представителями госадминистраций. Они должны посетить семью и составить Акт обследования материально-бытовых условий: осмотрят условия, в которых проживает семья. Порядок проведения проверки имущественного положения должно согласовать правительство.

Важно отметить, что рассчитывать на безвозвратные выплаты из бюджета такие люди не должны.

"Их будут привлекать к бесплатным работам, организуемых исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов", - подчеркнул член Ассоциации юристов Украины Ростислав Сачок, передает "Новое время".

Размер соцвыплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Так, всего предусмотрено 2 формата выплат: государственная соцпомощь для малоимущих семей, которая равна разнице размера между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом, а также возвратная финансовая беспроцентная помощь неработающему члену малоимущей семьи для занятия бизнесом. В последнем случае средства назначаются исключительно по рекомендации службы занятости. Деньги нужно будет вернуть государству частями, причем в любом случае, даже если из предпринимательства ничего толкового не получится и бизнес прогорит.

Напомним, что сейчас прожиточный минимум трудоспособного лица в Украине составляет 2 102 гривен в месяц. Минимальная зарплата - 4 723 гривен в месяц.

Раньше дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получали соцвыплаты в размере 2 прожиточных минимумов. В новом законопроекте предлагается 2,5 прожиточных минимума (5255 гривен).

Для ребенка с инвалидностью под опекой или попечительством выплаты составят 3,5 прожиточной "минималки" (7357 гривен).

Общий максимальный размер госпомощи - по-прежнему с учетом увеличения ее размера и не может превышать прожиточного минимума для семьи.

Одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, соцпомощь будут предоставлять по заключению врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода. Размер такой помощи составит 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По словам юриста и адвоката Романа Кобца, ключевое изменение в том, что касается помощи малообеспеченным семьям - то есть будет новый порядок определения среднемесячного дохода семьи.

Если новый закон примут, то почти все изменения вступят в силу сразу, за исключением оказания помощи малообеспеченным семьям - данные изменения вступят в силу с 1 июля.