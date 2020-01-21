Нові соцвиплати в Україні: юристи вказали на ключові нюанси

Соціальні виплати в Україні будуть надавати за новою схемою, а розмір допомоги змінять. Відповідний законопроект № 2494, який ініціював Кабмін, вже був прийнятий за основу Верховною Радою. Крім того, парламентарії підтримали скорочення терміну підготовки документа до розгляду у другому читанні.

Планується перегляд поняття та розмір соціальної допомоги, а також розширення категорії осіб, яким буде надана ця допомога.

Зокрема, вводиться категорія непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпеченої сім'ї.

Це можуть бути безробітні випускники вузів, домогосподарки, люди передпенсійного віку, яким часто буває важко знайти роботу та інші особи, які за рекомендацією центру зайнятості хотіли б зайнятися підприємництвом. Головна умова - вони повинні перебувати на обліку в центрі зайнятості.

Питання надання виплат непрацюючим працездатним особам буде вирішуватися представниками держадміністрацій. Вони повинні відвідати родину і скласти Акт обстеження матеріально-побутових умов: оглянути умови, в яких проживає сім'я. Порядок проведення перевірки майнового стану має погодити уряд.

Важливо зазначити, що розраховувати на виплати з бюджету, які не треба повертати, такі люди не повинні.

"Їх будуть залучати до безкоштовних робіт, що організовуються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад", - наголосив член Асоціації правників України Ростислав Сачок, передає "Новое время".

Розмір соцвиплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Так, всього передбачено 2 формати виплат: державна соцдопомога для малозабезпечених сімей, яка дорівнює різниці розміру між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, а також безпроцентна поворотна фінансова допомога непрацюючого члена незаможної сім'ї для заняття бізнесом. В останньому випадку кошти призначаються виключно за рекомендацією служби зайнятості. Гроші потрібно буде повернути державі частинами, причому в будь-якому випадку, навіть якщо підприємництва нічого путнього не вийде й бізнес прогорить.

Нагадаємо, що зараз прожитковий мінімум працездатної особи в Україні становить 2 102 гривень на місяць. Мінімальна зарплата - 4 723 гривень на місяць.

Раніше діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримували соцвиплати в розмірі 2 прожиткових мінімумів. У новому законопроекті пропонується 2,5 прожиткових мінімуми (5255 гривень).

Для дитини з інвалідністю під опікою чи піклуванням виплати складуть 3,5 прожиткової "мінімалки" (7357 гривень).

Загальний максимальний розмір держдопомоги - як і раніше з урахуванням збільшення її розміру і не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї.

Одиноким особам, які досягли 80-річного віку, соцдопомогу будуть надавати за висновком лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду. Розмір такої допомоги становитиме 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За словами юриста і адвоката Романа Кобця, ключова зміна в тому, що стосується допомоги малозабезпеченим сім'ям - тобто буде новий порядок визначення середньомісячного доходу сім'ї.

Якщо новий закон ухвалять, то майже всі зміни наберуть чинності відразу, за винятком надання допомоги малозабезпеченим сім'ям - дані зміни наберуть чинності з 1 липня.