Украинцев порадуют повышением выплат: как и где получить деньги

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Украинских пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии

Благодаря увеличению уровня прожиточного минимума в Украине, пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии. Конкретные цифры не опубликованы, однако известно, что уже в марте пенсионеров ждет индексация по формуле "50% инфляции +50% изменения средней зарплаты за минувший год".

Поскольку минимальная пенсия в Украине равна уровню прожиточного минимума, с января она составит 1 638 грн, а в июле и декабре ее повысят до 1 712 и 1 769 грн соответственно.

Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Кроме того, в 2020 году также вырастет минимальный стаж, который необходим для получения пенсии по возрасту - с 26 до 27 лет, а также в этом году истекает "переходный период" для женщин, когда они могли выйти на пенсию раньше 60 лет.

"Льготным периодом" все еще могут воспользоваться женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев.

Однако тем, которые родились после 1 апреля 1961 года, оформить пенсию по возрасту можно будет только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Напомним, что названы категории пенсионеров, которым в 2020 году не дадут выплаты. Так, жители ОРДЛО пока не будут получать выплаты. Они снова смогут получать пенсии после деоккупации Донбасса.