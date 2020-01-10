Пенсия в Украине: кому могут уменьшить выплаты

Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Пенсии могут снизить украинцам в некоторых случаях

Пенсии в Украине в некоторых случаях могут быть снижены. Если пенсионер заметил, что выплаты уменьшились, то ему стоит обратиться в Пенсионный фонд Украины. Но иногда такой пересчет имеет законное обоснование.

Так, если пенсионер трудоустроен, это может повлиять на его доплаты, надбавки, повышение, а также на автоматический перерасчет при изменении прожиточного минимума, пишет издание "АиФ Украина".

То же самое касается и пенсионеров, занимающихся предпринимательской деятельностью. В частности, работающих пенсионеров и предпринимателей, получающих выплаты, не коснется перерасчет при повышении прожиточного минимума.

Кроме того, во время назначения или перерасчета пенсии каждому украинцу под личную подпись сообщают о его обязанности при трудоустройстве предоставить сведения об этом в органы ПФУ. Такое же предупреждение содержится в пенсионном удостоверении.

Если же пенсионер не сообщает о таких изменениях, Фонду со временем станет о них известно, поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования и выясняется факт трудоустройства.

Для того, чтобы предотвратить переплату пенсий из-за трудоустройства обязательно надо своевременно сообщать об этом в управление ПФУ по месту жительства.