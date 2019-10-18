Невыносимый страх и развод ради квартиры: стали известны тайны Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от рака головного мозга четвертой стадии и находится в клинике на Рублевке (РФ). Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" избегает общения с прессой и почти не комментирует состояние здоровья актрисы, и это молчание только провоцирует возникновение многочисленных домыслов и сплетен в СМИ.

Недавно журналисты выяснили некоторые малоизвестные детали из биографии Заворотнюк, о которых любимица миллионов не распространялась в предыдущих интервью или старалась умалчивать.

В частности, Анастасия редко когда делилась с прессой рассказами о своем волгоградском периоде жизни, о двух разводах со своим вторым мужем и как дочка Аня, будучи подростком, изрядно "потрепала" ей нервы из-за пристрастия к молодежной субкультуре.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Волгоградский период

Как рассказали в ТЮЗе в Волгограде, куда переехала семья Заворотнюк, когда той не исполнилось даже и двух лет, мама будущей кинозвезды не смогла ужиться в театре со своей коллегой-"соперницей". Об этом передает "КП".

В этом городе Валентина Борисовна Заворотнюк сумела стать ведущей актрисой и за 2 года она сыграла в нескольких спектаклях. Но в успехе ее "обошла" другая прима Наталья Рязанова, которая первой в этом городе получила звание заслуженной в РСФСР. Отец Насти Юрий Андреевич, который работал оператором на местном телевидении, согласился на переезд в срочном порядке обратно в Астрахань.

"Возможно, Валентина решила уехать в Астрахань, чтобы там стать единственной звездой. Так и вышло" - отметил собеседник издания на условиях анонимности.

Обманула родителей и сбежала из дома

Анастасия практически все детство провела у мамы на работе - в астраханском ТЮЗе. Девочка занималась танцами, музыкой и участвовала в конкурсах чтецов. Но вот будущую профессию избрала не совсем творческую, поступив на истфак в пединститут в Астрахани. Впрочем, уже через год она кардинально изменила судьбу и, фактически обманув родителей, уехала в Москву, сказав маме с папой, что отправляется на археологические раскопки на практику, где сдала экзамены сразу в ГИТИС и Школу-студию при МХАТ им. Чехова. Последний и стал ее вторым alma mater. Настя училась на курсе Авангарда Леонтьева, и после выпуска в 1993 году талантливую молодую актрису пригласили сразу в пять театров. Заворотнюк выбрала театр-студию Олега Табакова.

Работая с метром, Анастасия начала сниматься в сериале, который принес ей огромную популярность - "Моя прекрасная няня". При этом ради съемок она сорвала один из спектаклей, и на том сотрудничество с Табаковым и прекратилось.

Фиктивный развод ради квартиры

К слову, в этот период Заворотнюк развелась со своим вторым супругом - бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Причем дважды. По словам владельца автотехцентра, первый развод был фиктивным - чтобы Анастасия смогла получить квартиру от театра Табакова, если бы была не замужем.

В то же время по другой версии, Стрюков сильно ревновал, что громадный успех Анастасии "лишил" его права считать себя кормильцем в семье. Общепринятое объяснение их окончательного разрыва в 2006 году - служебный роман актрисы с партнером по сериалу Сергеем Жигуновым.

Невыносимый страх и мания преследования

Роль Вики Прутковской в "Няне" принесла Заворотнюк знаменитость, к которой Анастасия оказалась не готова. Постоянное внимание журналистов к своей персоне, регулярное возникновение всяких злых сплетен о якобы "любовных интрижках" практчески с каждым вторым новым партнером развило у нее манию преследования. Обращаться к психотерапевту звезда не собиралась, так как в прошлый раз - после развода со Стрюковым - один "специалист" просто занимался выкачиванием денег, не оказав никакой помощи.

Заворотнюк однажды призналась, что была "загнана в угол", а чувство страха было просто "невыносимым". Актриса стала чуть ли не затворницей, и могла доверять только семье и паре подруг. В таком состоянии Анастасия пробыла 4 года, и ситуация изменилась только после встречи с фигуристом Петром Чернышевым, за которого позже вышла замуж.

Cемья Анастасии Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Дочка потрепала нервы

Еще одним "фактором", который заставлял Заворотнюк сильно нервничать, стала... любовь ее дочки Ани к субкультуре готов. В возрасте 12-14 лет девочка носила соответствующую атрибутику (кресты, ошейники), обувала тяжелые ботинки с шипами и была нелюдимой. Даже на свадебном фото с Чернышевым юная Аня пришла в церковь в подобном "прикиде".

Как рассказали коллеги Заворотнюк, актриса никогда не жаловалась, однако "на нее было больно смотреть". Впрочем, уже к 16 годам дочка "переросла" увлечение и позже просила у мамы извинений - как выразилась она в одном из интервью, за то, что "столько выпила твой крови".

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Самостоятельная племянница

Заворотнюк очень близка со своей племянницей 27-летней Полиной. Дочка старшего брата, умершего в 2018 году в возрасте 52 лет, сейчас осталась сиротой. Когда девочка была маленькая, Анастасия часто брала ее с собой в путешествия, дарила дорогие подарки.

Полина Заворотнюк решила строить свою жизнь и карьеру без ярлыка "родственница звезды". Она стала журналисткой, работала на телеканале "Пятница", после чего ушла в небольшую кинокомпанию. После ситуации с серьезной онкологической болезнью Анастасии избегает общения со СМИ, вообще не афишируя свое родство с актрисой.