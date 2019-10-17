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Друзья Заворотнюк рассказали правду о состоянии актрисы

STYLERПерсоны    17.10.2019 - 21:42
Друзья Заворотнюк рассказали правду о состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от страшного недуга

Анастасия Заворотнюк, которой диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, продолжает лечение в клинике, которая занимается реабилитацией после курсов химиотерапии. Друзья актрисы рассказали о том, как проходит лечение актрисы, пишут росСМИ.

По словам инсайдеров, в клинике, в которой Анастасия Заворотнюк лежала с 13 сентября, ей провели операцию, что прошла успешно. И несмотря на страшные слухи о смерти "Звезды моей прекрасной няни", она идет на поправку.

Стоит отметить, что семья актрисы, которой надоели манипуляции недобросовестных СМИ, недавно начала высказываться о ее здоровье. По крайней мере они подтвердили, что болезнь есть. Кроме того родные опровергли слухи о коме, прекоматозном состоянии и параличе.

Друзья Заворотнюк рассказали правду о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Теперь же появилась обнадеживающая информация о том, что Настя восстанавливается, и после операции ей стало гораздо лучше.

"На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию - в том числе в бассейне", - сообщил источник.

Также появилась информация, что во время планирования беременности, актрисе проводили полное обследование, в том числе и МРТ мозга. Но два года назад томография не выявила никаких следов опухоли.

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