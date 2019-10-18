Нестерпний страх та розлучення заради квартири: стали відомі таємниці Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від раку головного мозку четвертої стадії і знаходиться в клініці на Рубльовці (РФ). Сім'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" уникає спілкування з пресою і майже не коментує стан здоров'я актриси, і це мовчання тільки провокує виникнення численних домислів та пліток у ЗМІ.

Нещодавно журналісти з'ясували деякі маловідомі деталі з біографії Заворотнюк, про яких улюблениця мільйонів не поширювалася у попередніх інтерв'ю або намагалася замовчувати.

Зокрема, Анастасія рідко коли ділилась з пресою розповідями про свій волгоградський періоді життя, про два розлучення зі своїм другим чоловіком і як донька Аня, будучи підлітком, неабияк "попсувала" їй нерви через пристрасть до молодіжної субкультури.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Волгоградский період

Як розповіли у ТЮГу в Волгограді, куди переїхала сім'я Заворотнюк, коли тій ще не виповнилося навіть і двох років, мама майбутньої кінозірки не змогла ужитися в театрі зі своєю колегою-"суперницею". Про це передає "КП".

У цьому місті Валентина Борисівна Заворотнюк зуміла стати провідною актрисою і за 2 роки вона зіграла у кількох виставах. Але в успіху її "обійшла" інша прима Наталія Рязанова, яка першою в цьому місті отримала звання заслуженої у РРФСР. Батько Насті Юрій Андрійович, який працював оператором на місцевому телебаченні, погодився на переїзд в терміновому порядку назад до Астрахані.

"Можливо, Валентина вирішила поїхати в Астрахань, щоб там стати єдиною зіркою. Так і вийшло", - зазначив співрозмовник видання на умовах анонімності.

Обдурила батьків і втекла з дому

Анастасія практично все дитинство провела у мами на роботі - в астраханському ТЮГу. Дівчинка займалася танцями, музикою і брала участь у конкурсах читців. Але ось майбутню професію обрала не зовсім творчу, вступивши на істфак до педінституту в Астрахані. Втім, вже через рік вона кардинально змінила долю і, фактично обманувши батьків, поїхала в Москву, сказавши мамі з татом, що вирушає на археологічні розкопки на практику, де здала іспити відразу в ГІТІС та Школу-студію при МХАТ ім. Чехова. Останній і став її другим alma mater. Настя вчилася на курсі Авангарду Леонтьєва, і після випуску в 1993 році талановиту молоду актрису запросили відразу у п'ять театрів. Заворотнюк вибрала театр-студію Олега Табакова.

Працюючи з метром, Анастасія почала зніматися в серіалі, який приніс їй величезну популярність - "Моя прекрасна няня". При цьому заради зйомок вона зірвала один із вистав, і на тому співпраця з Табаковим і припинилася.

Фіктивне розлучення заради квартири

До речі, в цей період Заворотнюк розлучилася зі своїм другим чоловіком - бізнесменом Дмитром Стрюковим. Причому двічі. За словами власника автотехцентра, перше розлучення було фіктивним - щоб Анастасія змогла отримати квартиру від театру Табакова, якщо б не була одружена.

У той же час за іншою версією, Стрюков сильно ревнував, що величезний успіх Анастасії "позбавив" його права вважати себе годувальником в сім'ї. Загальноприйняте пояснення їх остаточного розриву в 2006 році - службовий роман актриси з партнером по серіалу Сергієм Жигуновим.

Нестерпний страх і манія переслідування

Роль Віки Прутковської в "Няні" принесла Заворотнюк знаменитість, до якої Анастасія виявилася не готовою. Постійна увага журналістів до своєї персони, регулярне виникнення всяких злих пліток про нібито "любовні інтрижки" практчески з кожним другим новим партнером розвинуло у неї манію переслідування. Звертатися до психотерапевта зірка не збиралася, бо минулого разу - після розлучення зі Стрюковим - один "спеціаліст" просто займався викачуванням грошей, не надавши жодної допомоги.

Заворотнюк одного разу зізналася, що була "загнана в кут", а почуття страху було просто "нестерпним". Актриса стала чи не самітницею, і могла довіряти тільки родині та кільком подругам. В такому стані Анастасія була 4 роки, і ситуація змінилася тільки після зустрічі з фігуристом Петром Чернишовим, за якого згодом вийшла заміж.

Сім'я Анастасії Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Донька попсувала нерви

Ще одним "чинником", який змушував Заворотнюк сильно нервувати, стала... любов її доньки Ані до субкультури готів. У віці 12-14 років дівчинка носила відповідну атрибутику (хрести, нашийники), взувала важкі черевики з шипами і була нелюдимою. Навіть на весільному фото з Чернишовим юна Аня прийшла у церкву в такому "прикиді".

Як розповіли колеги Заворотнюк, актриса ніколи не скаржилася, однак "на неї було боляче дивитися". Втім, вже до 16 років дочка "переросла" захоплення і пізніше просила у мами вибачень - як висловилася вона в одному з інтерв'ю, за те, що "стільки випила твоєї крові".

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Самостійна племінниця

Заворотнюк дуже близька зі своєю племінницею 27-річною Поліною. Дочка старшого брата, який помер в 2018 році у віці 52 років, зараз залишилася сиротою. Коли дівчинка була маленька, Анастасія часто брала її з собою в подорожі, дарували дорогі подарунки.

Поліна Заворотнюк вирішила будувати своє життя і кар'єру без ярлика "родичка зірки". Вона стала журналісткою, працювала на телеканалі "П'ятниця", після чого пішла в невелику кінокомпанію. Після ситуації з серйозною онкологічною хворобою Анастасії уникає спілкування зі ЗМІ, взагалі не афішуючи, що актриса її родичка.