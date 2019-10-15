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Появились фото палаты Заворотнюк в клинике на Рублевке

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 19:18
Появились фото палаты Заворотнюк в клинике на Рублевке
Анастасию Заворотнюк перевели в другую клинику (Коллаж РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк продолжит лечение в новой клинике реабилитации

Анастасию Заворотнюк, которая проходит сложное лечение от онкологического заболевания, перевели в медицинский центр, который находится на Рублевке, в деревне Жуковка. Об этом пишут российские СМИ.

Как будут лечить Заворотнюк

По данным СМИ, актрисе предстоит длительная реабилитация в новом медицинском учреждении.

Данная больница специализируется на восстановлении пациентов как после завершения основного курса лечения, так и помогает реабилитировать больных между курсами химиотерапии.

Появились фото палаты Заворотнюк в клинике на Рублевке

Анастасия Заворотнюк

Родственники Анастасии Заворотнюк прервали молчание и сообщили, что актриса действительно сильно больна, но ни к аппаратам ее не подключали, в кому она не впадала и атрофии мышц у нее диагностировано не было.

Где будут лечить Заворотнюк

После консилиума было принято решение перевести Анастасию Заворотнюк в Центр медицинской реабилитации ЕМС, который находится в деревне Жуковка, в 9 км от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе. Это новейший Центр медицинской реабилитации и гериатрии ЕМС, который открыли совсем недавно.

Клиника, в которой проходит лечение Заворотнюк (фото: protonmed.ru)

Центр оборудован специальными медицинскими кроватями, оборудованием и техникой и специализируется на восстановлении пациентов после инсультов, инфарктов, черепно-мозговых и спинальных травм, неврологических заболеваний, кардиохирургических, нейрохирургических, ортопедических операций, ампутации конечностей, после перенесенных онкологических заболеваний.

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