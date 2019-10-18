Тысячи людей спасали Заворотнюк коллективной молитвой

18 октября фанаты помолились за Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Тысячи людей во всем мире 18 октября помолились за здоровье Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сейчас проходит реабилитацию в элитной клинике. 18 октября она получила поддержку тысяч поклонников в виде молитвы. С инициативой провести коллективную молитву, напомним, выступила на днях поклонница 48-летней актрисы, а семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" поддержала идею.

Публикация, в которой говорится, что проведение коллективной молитвы пройдет 18 октября с 6:00 до 7:00, появилась в Instagram-аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк". Эту страницу ведет дочь актрисы Анна Заворотнюк.

Принять участие в такой "акции" имели возможность все желающие. Вне зависимости от того, где они находились.

Скриншот (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Отметим, что семья Заворотнюк с радостью приняла весьма необычную идею поклонницы звезды. Родственники актрисы подметили, что "энергетический посыл коллективной молитвы будет точно услышан" высшими силами и самой Анастасией Заворотнюк.

"Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья для Насти приблизит ее к выздоровлению", - уверены фанаты и близкие звезды.

В то же время часть общественности полагает, что актрисе с 6 до 7 утра провели операцию или важное обследование, которое решит ее дальнейшую судьбу. Поэтому родственники якобы и попросили о помощи именно в этот промежуток времени.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)