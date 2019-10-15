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Великий обман: стало известно, кто ведет аккаунт в поддержку Заворотнюк

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 22:19
Великий обман: стало известно, кто ведет аккаунт в поддержку Заворотнюк
Кто ведет аккаунт в поддержку Заворотнюк (Коллаж РБК-Украина)

Родственники Заворотнюк не подтвердили, что ведут ее аккаунт

Анастасия Заворотнюк, которая проходит реабилитацию в одной из престижных клиник на Рублевке, не может вести свои аккаунты в социальных сетях самостоятельно. Не так давно в Instagram появилась страница в поддержку тяжелобольной актрисы и пользователи были уверены, что этот аккаунт ведут родственники Заворотнюк.

Во вторник, 15 октября, на это странице появилась информация о состоянии артистки. В аккаунте подтвердили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировано онкологическое заболевание, но опровергли информацию о том, что актриса впадала в кому, была подключена к аппаратам жизнеобеспечения и была парализована.

Однако уже к вечеру в Telegram-канале "НеМалахов" появились новые данные. Якобы журналисты уговорили старшую дочь Заворотнюк Анну принять участие в передаче на телевидении и на самом деле страницу в поддержку актрисы ведут не родственники, а редакторы программы Малахова. Как утверждают авторы публикации, тому есть несколько подтверждений.

Анна Заворотнюк неоднократно упоминала о том, что ее семья дружит с телеведущим Андреем Малаховым. О странице в поддержку Анастасии Заворотнюк упоминали многие звезды России и призвали читать информацию о состоянии актрисы только там.

Авторы Telegram-канала не исключают, что телеведущий мог обратиться к звездам и попросить их прорекламировать аккаунт. Официальных подтверждений о том, кто ведет эту страницу – нет и даже дочь Заворотнюк хранит молчание.

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