Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються

Фахівці автомобільного ринку назвали найнадійніші автомобілі з США, які рідше всього ламаються, доставляючи клопотів своїм власникам.

А ось найбільш ненадійними автомобілями стали Jaguar (186 поломок), Alfa Romeo (196) і Land Rover (244).

Зазначимо, що автомобільна марка Kia ще рік тому займала 14-е місце.

Лідерами за результатами дослідження стали Lexus, Porsche і Kia.

Так, провідні експерти американського агентства оцінили сотню машин, випущених в 2018-2021 роках, ґрунтуючись на опитуванні власників цих авто.

Раніше експерти назвали також найдешевші і найнадійніші легковики вторинного ринку, які не розорять на ремонті.

Також ми писали, що названі найнадійніші нові та б/у авто, які найчастіше обирають українці.

Крім того, нещодавно з'явився топ кросоверів з пробігом, яким найчастіше віддають перевагу наші співвітчизники.