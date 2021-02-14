Названы самые дешевые и надежные легковушки, которые не разорят на ремонте

Многих автомобилистов интересует вопрос, как выбрать надежное авто, не переплатить, и при этом не разориться на ремонте. Вторичный рынок автомобилей богат предложениями качественных автомобилей, которые прослужат долгие годы новому владельцу.

Про самые надежные легковушки с пробегом, которые почти не ломаются, пишет auto.ria.com.

Honda Jazz

Это авто считается одним из самых надежных "японцев", которые предлагают купить в Украине. Компактный, но вместительный пятидверный хэтчбек отлично себя зарекомендовал.

Volkswagen Polo

Этого "немца" знают во всем мире. У авто хорошая репутация, в том числе благодаря надежности. Стоит отметить, что эксперты рекомендуют именно хэтчбек, а не седан.

Skoda Fabia

Чешская модель отлично себя зарекомендовала. Все, кто когда-либо владел таким автомобилем, отлично отзываются о нем. Хетчбек - надежный и недорогой на вторичном рынке.

Toyota Yaris

Это авто - рекордсмен по положительным отзывам владельцев. Машина очень надежная, особенно если обращаться с ней осторожно.

Seat Altea

Необычный минивэн, который уже сняли с производства. Но современный дизайн позволяет машине выглядеть очень смело и до сих пор актуально. В то же время модель получилась практичной и очень надежной благодаря технологиям.

Mazda 2

Когда был новым, этот городской хэтчбек казался довольно дорогой машиной. Теперь, на вторичном рынке, модель заметно подешевела. Японское авто не подведет, его отмечают за высокую надежность во всем мире.