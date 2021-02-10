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Названые самые надежные новые и б/у авто, которые чаще всего выбирают украинцы

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 10:11
Названые самые надежные новые и б/у авто, которые чаще всего выбирают украинцы Самые надежные новые авто и с пробегом в Украине (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали про самые надежные автомобили, которыми чаще всего интересовались с начала 2021 года. В списке как новые автомобили, так и машинки с пробегом, что отлично сочетают в себе соотношения цены и качества.

Список топ-автомобилей составили эксперты сайта auto.ria.com

Хотя новогодние праздники и локдаун закономерно снизили продажи автомобилей, украинцы активно интересуются предложениями авторынка. А сегмент коммерческого транспорта даже начал набирать в динамике в начале 2021-го.

Самые популярные авто с пробегом в январе 2021:

  • Audi A6
  • Renault Megane
  • Skoda Octavia A5
  • Toyota Camry
  • Ford Focus

Специалисты говорят, что в прошлом месяце было переоформлено на нового владельца 65 146 легковушек, что меньше, чем в любой месяц прошлого 2020-го года, за исключением разве что трех весенних "карантинных".

Новые авто, которые чаще всего интересовали украинцев:

  • Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota RAV4
  • Kia Sportage
  • Volkswagen Touareg
  • Skoda Octavia

"Что касается рынка новых, то в январе дилерам удалось продать всего 5 700 легковушек. Показатель довольно слабый, учитывая, что ровно год назад в нашей стране было реализовано на 19% больше нового транспорта", - добавили эксперты.

Ранее эксперты назвали также самые надежные и популярные кроссоверы, которые чаще всего покупают украинцы.

К слову, недавно водителям рассказали, когда следует раньше срока менять масло, чтобы не "убить" двигатель.

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