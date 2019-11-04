Названы главные прогульщики в Раде в октябре: кто возглавил антирейтинг

В Верховной Раде посчитали прогульщиков в октябре
В октябре в Верховной Раде насчитали 16 "прогульщиков", которые пропустили более 30% голосований без уважительных причин (командировка, отпуск, больничный и прочее). Всего во втором месяце осени парламент работал в сессионном зале 10 дней, было проведено 17 заседаний, на которых произошло 476 голосований. Об этом говорится в сообщении движения "Честно".
Отметим, что с 1 ноября согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве народные депутаты не должны получать деньги за невыполнение своих полномочий ("вторая депутатская зарплата"), если без уважительных причин не участвуют в более 30% голосований в течение календарного месяца .
Чаще всего во время голосования на заседаниях отсутствовали депутаты фракции "Оппозиционной платформы – за жизнь".
В Верховной Раде посчитали прогульщиков в октябре (Иллюстративное фото: РБК-Украина)
Первое место в антирейтинге за наибольшее количество пропущенных голосований без уважительных причин досталось Виталию Данилову из фракции "Батькивщина" - его не было во время 97% голосований.
Завершает список прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий (пропустил почти 32% голосований).
Нардеп от фракции "ОПЗЖ" Николай Скорик также попал в "прогульщики" - он отсутствовал на 49% голосований.
"Вместе с тем, по данным письменной регистрации он был зарегистрирован на всех заседаниях", - рассказали в движении.
Письменно на всех 17-ти заседаниях также была зарегистрирована председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, но ее не было во время 48% голосований (карта отсутствует).
Список нардепов-прогульщиков в октябре:
В Верховной Раде посчитали прогульщиков в октябре (Фото: chesno.org)
Также в список "прогульщиков" не попала Ирина Луценко из фракции "Европейская солидарность" - она является единственной народной депутатом, которая пропустила 100% голосований. Так, с 18 сентября по 18 октября она болела. С 29 октября значилась как незарегистрированная (отсутствуют уважительные причины). Отметим, что жена экс-генпрокурора решила снять с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья.
Ирина Луценко решила уйти из политики (фото: УНИАН)
Добавим, что нардепы не всегда участвуют в голосовании несмотря на присутствие: в октябре присутствие составило 91,8%, а голосование - 65,9%.