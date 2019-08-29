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В Раде придумали, как наказывать депутатов-прогульщиков

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 20:38
В Раде придумали, как наказывать депутатов-прогульщиков
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Верховной Раде придумали наказание для парламентариев, которые не являются на заседания

Во время заседания Верховной Рады 9 созыва 29 августа в партии "Слуга народа" заявили, как будут наказывать депутатов-прогульщиков. По словам нардепа Ирины Верещук, за неявку на заседания у парламентариев просто будут забирать мандаты, пишет "112 Украина". Это будет происходить в том случае, если депутат пропустил более половины рабочего времени.

"Мы планируем внести изменения в действующее законодательство, и если депутат без уважительных причин пропускает более 50% рабочего времени, у него будет забран мандат. Не будем рассказывать об админнарушениях, никаких штрафных санкций, забрать мандат - и все", - сказала Верещук.

Она считает, что в Раде не хватает дисциплины и порядка, если их установить - нардепы будут чувствовать свою ответственность.

В Раде придумали, как наказывать депутатов-прогульщиковИллюстративное фото (РБК-Украина)

Как мы ранее сообщали, в этот же день, 29 августа, нардепы от "Слуги народа" предложили наказывать парламентариев за прогулы, как говорится, "рублем". А именно лишать финансового обеспечения за прогулы пленарных заседаний или заседаний комитетов ВР.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте. Законопроект зарегистрирован как неотложный и может быть рассмотрен во время первого дня работы парламента.

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