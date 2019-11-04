ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Луценко уходит из политики из-за серьезных проблем с сердцем

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 17:22
Луценко уходит из политики из-за серьезных проблем с сердцем
Ирина Луценко (фото: УНИАН)

Народный депутат Ирина Луценко завершает политическую карьеру

Ирина Луценко решила досрочно сложить свои депутатские полномочия по состоянию здоровья. Как известно, жена Юрия Луценко была в партии "Европейская солидарность". О том, что у Ирины проблемы с сердцем подтвердил на своей странице в Facebook также ее муж глава ГПУ Юрий Луценко.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти", - написал Луценко.

Также он отметил, что уход его жены с должности никак не связан с причинами, которые озвучивают в желтой прессе.

"Нет, это никак не связано с "версиями", переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев. Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - резюмировал Луценко.

Луценко уходит из политики из-за серьезных проблем с сердцемЮрий Луценко с женой (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Луценко прекращает депутатские полномочия Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в платье свыше 50 тысяч (фото)
Новости Украины Ирина Луценко
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь