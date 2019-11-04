Луценко уходит из политики из-за серьезных проблем с сердцем

Ирина Луценко (фото: УНИАН)

Народный депутат Ирина Луценко завершает политическую карьеру

Ирина Луценко решила досрочно сложить свои депутатские полномочия по состоянию здоровья. Как известно, жена Юрия Луценко была в партии "Европейская солидарность". О том, что у Ирины проблемы с сердцем подтвердил на своей странице в Facebook также ее муж глава ГПУ Юрий Луценко.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти", - написал Луценко.

Также он отметил, что уход его жены с должности никак не связан с причинами, которые озвучивают в желтой прессе.

"Нет, это никак не связано с "версиями", переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев. Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - резюмировал Луценко.

Юрий Луценко с женой (facebook.com/LlutsenkoYuri)