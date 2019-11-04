Названі головні прогульники у Раді в жовтні: хто очолив антирейтинг

У Верховній Раді порахували прогульників у жовтні
У жовтні в Верховній Раді нарахували 16 "прогульників", які пропустили понад 30% голосувань без поважних причин (відрядження, відпустка, лікарняний тощо). Усього у другому місяці осені парламент працював у сесійній залі 10 днів, було проведено 17 засідань, на яких відбулося 476 голосувань. Про це йдеться в повідомленні руху "Чесно".
Зазначимо, що з 1 листопада згідно зі змінами у законодавстві, що набрали чинності, народні депутати не повинні отримувати гроші за невиконання своїх повноважень ("друга депутатська зарплата"), якщо без поважних причин не беруть участь в більше 30% голосувань протягом календарного місяця
Найчастіше під час голосування на засіданнях були відсутні депутати фракції "Опозиційної платформи – за життя".
У Верховній Раді порахували прогульників у жовтні (Ілюстративне фото: РБК-Україна)
Перше місце в антирейтингу за найбільшу кількість пропущених голосувань без поважних причин дісталося Віталію Данілову з фракції "Батьківщина" - його не було під час 97% голосувань.
Завершує список прогульників позафракційний мажоритарник Олесь Довгий (пропустив майже 32% голосувань).
Нардеп від фракції "ОПЗЖ" Микола Скорик також потрапив у "прогульники" - він був відсутній на 49% голосувань.
"Разом з тим, за даними письмової реєстрації він був зареєстрований на всіх засіданнях", - розповіли в русі.
Письмово на всіх 17-ти засіданнях також була зареєстрована голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, але її не було під час 48% голосувань (карта відсутня).
Список нардепів-прогульників у жовтні:
У Верховній Раді порахували прогульників у жовтні (Фото: chesno.org)
Також у список "прогульників" не потрапила Ірина Луценко із фракції "Європейська солідарність" - вона є єдиною народною депутаткою, яка пропустила 100% голосувань. Так, з 18 вересня по 18 жовтня вона хворіла. З 29 жовтня значилася як незареєстрована (відсутні поважні причини). Зазначимо, що дружина екс-генпрокурора вирішила зняти з себе депутатські повноваження за станом здоров'я.
Ірина Луценко вирішила піти з політики (фото: УНІАН)
Додамо, що нардепи не завжди беруть участь у голосуванні незважаючи на присутність: у жовтні присутність становило 91,8%, а голосування - 65,9%.