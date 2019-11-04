Названі головні прогульники у Раді в жовтні: хто очолив антирейтинг

У Верховній Раді порахували прогульників у жовтні (Фото: колаж РБК-Україна)

У Верховній Раді порахували прогульників у жовтні

У жовтні в Верховній Раді нарахували 16 "прогульників", які пропустили понад 30% голосувань без поважних причин (відрядження, відпустка, лікарняний тощо). Усього у другому місяці осені парламент працював у сесійній залі 10 днів, було проведено 17 засідань, на яких відбулося 476 голосувань. Про це йдеться в повідомленні руху "Чесно".

Зазначимо, що з 1 листопада згідно зі змінами у законодавстві, що набрали чинності, народні депутати не повинні отримувати гроші за невиконання своїх повноважень ("друга депутатська зарплата"), якщо без поважних причин не беруть участь в більше 30% голосувань протягом календарного місяця

Найчастіше під час голосування на засіданнях були відсутні депутати фракції "Опозиційної платформи – за життя".

У Верховній Раді порахували прогульників у жовтні (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Перше місце в антирейтингу за найбільшу кількість пропущених голосувань без поважних причин дісталося Віталію Данілову з фракції "Батьківщина" - його не було під час 97% голосувань.

Завершує список прогульників позафракційний мажоритарник Олесь Довгий (пропустив майже 32% голосувань).

Нардеп від фракції "ОПЗЖ" Микола Скорик також потрапив у "прогульники" - він був відсутній на 49% голосувань.

"Разом з тим, за даними письмової реєстрації він був зареєстрований на всіх засіданнях", - розповіли в русі.

Письмово на всіх 17-ти засіданнях також була зареєстрована голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, але її не було під час 48% голосувань (карта відсутня).

Список нардепів-прогульників у жовтні:

Віталій Данілов ("Батьківщина") Сергій Тарута ("Батьківщина") Вадим Рабинович ("ОПЗЖ") Дмитро Ісаєнко ("ОПЗЖ") Вадим Столар ("ОПЗЖ") Олександр Пузанов ("ОПЗЖ") Андрій Деркач (позафракційний) Андрій Одарченко ("Слуга народу") Сергій Льовочкін ("ОПЗЖ") Микола Скорик ("ОПЗЖ") Юлія Тимошенко ("Батьківщина") Євген Яковенко (позафракційний) Микола Бабенко (позафракційний) Олександр Дубінський ("Слуга народу") Костянтин Бондарєв ("Батьківщина") Олесь Довгий (позафракційний)

У Верховній Раді порахували прогульників у жовтні (Фото: chesno.org)

Також у список "прогульників" не потрапила Ірина Луценко із фракції "Європейська солідарність" - вона є єдиною народною депутаткою, яка пропустила 100% голосувань. Так, з 18 вересня по 18 жовтня вона хворіла. З 29 жовтня значилася як незареєстрована (відсутні поважні причини). Зазначимо, що дружина екс-генпрокурора вирішила зняти з себе депутатські повноваження за станом здоров'я.

Ірина Луценко вирішила піти з політики (фото: УНІАН)

Додамо, що нардепи не завжди беруть участь у голосуванні незважаючи на присутність: у жовтні присутність становило 91,8%, а голосування - 65,9%.