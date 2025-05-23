Названо найгірші виступи "Євробачення-2025": вони реально жахливі!

Найгірші виступи "Євробачення-2025"

Наталія Лобасєва, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, відомі як режисерське тріо TRI.Direction, назвали деякі номери "вторинними" та "невиразними". Так, найбільше розчарування в них викликали виступи Ісландії, Ірландії та Австралії.

"Вони візуально здавались нам застарілими. Не було нічого смішного, іронічного чи хоча б концептуального - просто дуже вторинні й невиразні постановки", - пояснили вони.

"Здавалося, що ось-ось десь можна було б "докрутити", і вже виглядало б краще - але ні", - додали режисерки.

Від Ісландії виступав дует VÆB з піснею "RÓA". Вони змогли дійти до фіналу.



Ірландію представляла співачка Emmi піснею "Laika Party", яку для неї написала росіянка. Вона не потрапила до фіналу конкурсу.



Від Австралії виступив виконавець Go-Jo з композицією "Milkshake Man", але пройти у фінал він не зміг.



Дивні тренди "Євробачення"

Режисерське тріо також помітило дивні тенденції на цьогорічному конкурсі. Так, одразу три учасники - Кіпр, Бельгія та Чехія - обігрували тему альтер его.

"Усі троє - дуже сучасні виконавці, з класними піснями та стильними постановками. Але ніхто з них не пройшов до фіналу, і це було для нас справжнім здивуванням", - прокоментували TRI.Direction.

Загалом було дуже багато візуально схожих номерів. Режисерки жартома назвали їх "вогонь і лід".

Вони пояснили, що в багатьох постановках виконавці використовували летючі елементи, драконів, полум'я та типові кольори, серед яких синій та "вогняний".

"Складалося враження, що всі надихались чимось дуже подібним", - підсумували вони.

Лобасєва, Ровенська та Григоращенко (фото надане режисерками)

Нагадаємо, перше місце на "Євробаченні-2025" здобув представник Австрії JJ з піснею "Wasted Love". Раніше ми розповідали, як він прокоментував свою перемогу.

Україна тим часом посіла 9 місце. Гурт Ziferblat емоційно відреагував на такий результат.

Під час конкурсу JJ встиг потрапити в скандал, подякувавши путіністці Анні Нетребко. Українці були обурені перемогою прихильника росіянки.