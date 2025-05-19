"Євробачення-2026": у якому місті відбудеться конкурс, головні претенденти
Після перемоги Австрії на "Євробаченні-2025" країна готується до проведення наступного пісенного конкурсу. Хоч офіційного рішення про місто-господаря ще немає, деякі міста вже заявили про свою зацікавленість.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які австрійські міста та арени можуть прийняти глядачів та хто має найбільші шанси.
Де може пройти "Євробачення-2026"
Відень - фаворит із досвідом
- Арена: Wiener Stadthalle
- Місткість: до 16 000 глядачів
- Переваги: Відень вже двічі приймав Євробачення (1967, 2015), має розвинену інфраструктуру, міжнародний аеропорт та великий досвід у проведенні масштабних подій.
Wiener Stadthalle (фото: Вікіпедія)
Мер міста висловив зацікавленість у проведенні конкурсу, а сам JJ також підтримує ідею проведення Євробачення у столиці.
Інсбрук - гірська альтернатива
- Арена: Olympiahalle (частина комплексу OlympiaWorld)
- Місткість: до 12 000 глядачів
- Переваги: Інсбрук має досвід проведення великих спортивних подій, включаючи Зимові Олімпійські ігри.
Olympiahalle (фото: Вікіпедія)
Грац - сучасна інфраструктура
- Арена: Stadthalle Graz
- Місткість: до 11 000 глядачів
- Переваги: Грац має сучасну арену та досвід проведення міжнародних заходів.
Stadthalle Graz (фото: mcg.at/veranstalter-werden)
Остаточне рішення щодо міста-господаря "Євробачення-2026" очікується в найближчі місяці.
Враховуючи досвід, інфраструктуру та підтримку з боку влади, Відень наразі є головним претендентом.
Нагадаємо, 17 травня у швейцарському Базелі відбувся фінал Пісенного конкурсу "Євробачення-2025".Перемогу здобув представник Австрії - співак JJ із композицією "Wasted Love", набравши 436 балів. Україна цьогоріч посіла 9 місце.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: офіційні сайти Wiener Stadthalle, Olympiahalle, Stadthalle Graz.