"Євробачення-2026": у якому місті відбудеться конкурс, головні претенденти

Після перемоги Австрії на "Євробаченні-2025" країна готується до проведення наступного пісенного конкурсу. Хоч офіційного рішення про місто-господаря ще немає, деякі міста вже заявили про свою зацікавленість.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які австрійські міста та арени можуть прийняти глядачів та хто має найбільші шанси.