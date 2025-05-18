Україна увійшла в топ-10 на "Євробаченні-2025": як відреагували Ziferblat на 9 місце
17 травня у швейцарському Безелі відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025". За результатами голосування, кришталевий мікрофон отримав представник Австрії, співак JJ з піснею Wasted Love. Україна ж увійшла у топ-10, посівши 9 місце.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний YouTube-канал Євробачення розповідає про реакцію гурту Ziferblat на свій результат.
Хоча в соцмережах традиційно з’явилися як схвальні, так і критичні відгуки, самі артисти не приховують задоволення своєю роботою та наголошують - це був їхній очікуваний результат.
Валентин Лещинський у зверненні до публіки подякував команді та закликав майбутніх представників не зважати на хейт.
"Хочу звернутися до артистів, які будуть виступати у наступні роки. Взагалі це (хейт - Ред.) не читайте, не звертайте увагу. Це не має жодного значення. Ми зробили той результат, на який сподівалися - топ 10. Ми задоволені собою. Ми знали, що наша пісня була складна для цього конкурсу, але ми зробили все - наша команда, команда Суспільного", - сказав Валентин.Ziferblat (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)
На думку Даниїла Лещинського, цей виступ - лише початок великого шляху не лише для них, а й для всієї української музики.
"Топ 10 для України - важлива річ. Ми тримаємо цю планку дуже часто. Я дуже задоволений. Це важливо для української музики. Ви побачите результати нашої роботи у майбутньому. Бо «Євробачення» закінчується і починається справжнє життя музичне. Нам потрібно виходити на європейський ринок, цей результат може нам допомогти. Для мене це лише початок музичної кар'єри", - висловився музикант.
Скільки Україна отримала балів
Гурт Ziferblat яскраво представив Україну у фіналі “Євробачення-2025” з емоційною піснею Bird of Pray. Виступ під номером 7 приніс Україні почесне 9 місце у загальному заліку.
За результатами підрахунку голосів, українці набрали 218 балів:
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158 балів - від глядачів,
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60 балів - від національних журі країн-учасниць.
Детальніше, як голосували країни:
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Швеція - 5 балів
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Азербайджан - 8 балів
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Словенія - 5 балів
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Вірменія та Сан-Марино - по 4 бали
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Норвегія, Швейцарія - по 1 балу
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Італія, Латвія, Хорватія, Іспанія, Литва - по 2 бали
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Португалія - щедрі 8 балів
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Сербія, Ізраїль - по 4 бали
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Грузія - 6 балів
Втім, від ряду країн зокрема Франції, Німеччини, Австрії, Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Великої Британії, Австралії та ще кількох - Україна цього року не отримала жодного балу.
Попри це, потужний глядацький рейтинг і самобутність виступу дозволили Ziferblat гідно втриматися у десятці лідерів - і це ще одне підтвердження, що Україна продовжує утримувати високу планку на “Євробаченні”.
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