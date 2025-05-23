Чому Австрія виграла "Євробачення-2025": експерти назвали плюси і мінуси виступу JJ

Австрійський представник Йоганнес Піч (JJ) ще до фіналу вважався одним із головних фаворитів конкурсу. Як зазначають режисерки з TRI.Direction - Наталія Лобасєва, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які працювали над номером для Люксембургу, потенціал його виступу було видно ще на етапі нацвідбору.

"Насправді ми звернули на нього увагу ще на етапі національних відборів, щойно стало відомо, що саме він представлятиме Австрію. Його постановка тоді вже виглядала цікавою, а кліп на конкурсну пісню - справді класний. Відео вийшло дуже стильним, і загалом пісня добре показує його як артиста: різні музичні жанри, цікавий образ, харизма", - розповідають режисерки.

За словами TRI.Direction, сценічний номер Австрії був одним із найпрофесійніших цьогоріч: він вдало поєднував театральність із сучасним візуалом, а також давав простір артисту проявити себе як особистість.

"Ми одразу відзначили, що Австрія має всі шанси на перемогу - і, чесно кажучи, зовсім не здивовані, що переміг саме JJ. Його номер був сильним: театральним, але водночас сучасним. Вони змогли зробити велику сцену не камерною, а по-справжньому масштабною, з продуманими сучасними рішеннями. При цьому артист залишився собою, зберіг свою індивідуальність і навіть підсилив її", - зазначають авторки постановки.

Попри загальну силу номера, фахівчині зауважують: якщо вже говорити про нюанси, то деякі мікроемоції артиста могли б прозвучати ще яскравіше.

"Якщо вже говорити дуже суб’єктивно й по дрібницях, нам, можливо, трохи не вистачило самого артиста в кадрі - хотілося більше крупних планів, його очей, обличчя. Бо номер темний, нуарний, з виразною атмосферою - і це працює чудово. Але якісь деталі артиста, мікроемоції, трохи "з’їлись". Це, звісно, якщо вже заглиблюватися в нюанси", - підсумовують режисерки.

І хоча професіонали одностайно визнають: номер JJ був сильним і технічно бездоганним, українська аудиторія сприйняла його перемогу не настільки однозначно.

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

17 травня завершився гранд-фінал "Євробачення-2025", і вже невдовзі соцмережі буквально вибухнули обуренням.

Те, що проросійський артист із Австрії зумів вибороти головний трофей вечора - кришталевий мікрофон, викликало шквал критики серед українців.

Йоганнес Піч (він же JJ) переміг із піснею Wasted Love, яка зібрала 438 балів і підкорила як журі, так і глядачів. Частина слухачів хвалила вокал, образ і харизму виконавця, однак чимало українських користувачів звернули увагу не на постановку, а на бекграунд артиста.

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

Причиною обурення стали відкриті симпатії Йоганнеса до російської оперної діви Анни Нетребко, відомої своєю підтримкою путінського режиму.

Виконавець не приховує, що саме вона надихнула його на створення конкурсного треку, а в його Instagram досі можна побачити лайки під її постами з проросійськими меседжами.