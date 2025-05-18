"Це абсолютне божевілля": JJ з Австрії прокоментував свою перемогу на "Євробаченні"

Новоспечений переможець "Євробачення-2025" від Австрії, виконавець Йоганнес Піч, що виступає під псевдонімом JJ, емоційно відреагував на свій тріумф. Артист не стримував радості та назвав усе, що з ним відбувається, "абсолютним божевіллям".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресконференцію артиста.

Австрія не тримала в руках переможного трофея "Євробачення" з 2014 року, коли Кончіта Вурст буквально розірвала сцену Копенгагена своїм "Rise Like A Phoenix".

Та цього року країна знову на висоті - перемогу здобув 24-річний контратенор з Віденської опери Йоганнес Пітч, якого вся Європа вже знає як JJ.

"Це абсолютне божевілля, мої мрії здійснилися. Це щось неймовірне", - поділився емоціями артист.

JJ (фото: Sarah Louise Bennett / EBU)

JJ отримав 258 балів, а телеглядачі додали ще 178. У сумі - 436 балів. Ізраїль фінішував другим (357 балів), а третє місце дісталося Естонії (356 балів) - боротьба була щільною, але впевненою.

Найбільше ж Джей Джея надихає те, що перемогла саме любов.

"У своїй пісні я говорив про те, як кохання марнується, але кохання перемагає. Поширюйте кохання, забудьте про ненависть, кохання - найсильніша сила", - сказав він.

Щодо подальших планів, співак поділився, що попереду на нього чекають тижні написання нового матеріалу та міні-альбом. Відпочинок доведеться поставити на паузу.

На запитання, як почувається як третій австрійський переможець "Євробачення" після Удо Юргенса (1966) та Кончіти (2014), Джей Джей відповів, що йому честь бути серед них.

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

"Ми в Австрії кажемо, що все хороше приходить трійкою - для мене велика честь бути серед цих двох. А також бути першим напівфіліппінцем, який переміг", - зазначив Пітч.

На пресконференції Джей Джей також зізнався, що хотів би провести наступне "Євробачення" разом із Кончітою. Ідеально, каже, було б виступити з нею у ролі ведучих під час антракту.

А ще він не проти, аби конкурс пройшов у Відні - бо його хлопець живе неподалік від "Штадтхалле", тож було б зручно й затишно

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

Нагадаємо, українців обурила перемога австрійця JJ на "Євробаченні-2025". А все через деталі його творчих уподобань. Відомо, що одним із натхненників його оперної манери виконання стала скандальна оперна співачка Анна Нетребко - відома прихильниця Путіна та людина, яка публічно підтримала російське вторгнення в Україну.

У соцмережах пишуть, що артист, який надихається творчістю путіністки, не може у 2025 році бути обличчям конкурсу, який нібито має об’єднувати людей навколо миру.