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"Це абсолютне божевілля": JJ з Австрії прокоментував свою перемогу на "Євробаченні"

Неділя 18 травня 2025 13:16
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"Це абсолютне божевілля": JJ з Австрії прокоментував свою перемогу на "Євробаченні" JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)
Автор: Іванна Пашкевич

Новоспечений переможець "Євробачення-2025" від Австрії, виконавець Йоганнес Піч, що виступає під псевдонімом JJ, емоційно відреагував на свій тріумф. Артист не стримував радості та назвав усе, що з ним відбувається, "абсолютним божевіллям".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресконференцію артиста.

Австрія не тримала в руках переможного трофея "Євробачення" з 2014 року, коли Кончіта Вурст буквально розірвала сцену Копенгагена своїм "Rise Like A Phoenix".

Та цього року країна знову на висоті - перемогу здобув 24-річний контратенор з Віденської опери Йоганнес Пітч, якого вся Європа вже знає як JJ.

"Це абсолютне божевілля, мої мрії здійснилися. Це щось неймовірне", - поділився емоціями артист.

&quot;Це абсолютне божевілля&quot;: JJ з Австрії прокоментував свою перемогу на &quot;Євробаченні&quot;JJ (фото: Sarah Louise Bennett / EBU)

JJ отримав 258 балів, а телеглядачі додали ще 178. У сумі - 436 балів. Ізраїль фінішував другим (357 балів), а третє місце дісталося Естонії (356 балів) - боротьба була щільною, але впевненою.

Найбільше ж Джей Джея надихає те, що перемогла саме любов.

"У своїй пісні я говорив про те, як кохання марнується, але кохання перемагає. Поширюйте кохання, забудьте про ненависть, кохання - найсильніша сила", - сказав він.

Щодо подальших планів, співак поділився, що попереду на нього чекають тижні написання нового матеріалу та міні-альбом. Відпочинок доведеться поставити на паузу.

На запитання, як почувається як третій австрійський переможець "Євробачення" після Удо Юргенса (1966) та Кончіти (2014), Джей Джей відповів, що йому честь бути серед них.

&quot;Це абсолютне божевілля&quot;: JJ з Австрії прокоментував свою перемогу на &quot;Євробаченні&quot;JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

"Ми в Австрії кажемо, що все хороше приходить трійкою - для мене велика честь бути серед цих двох. А також бути першим напівфіліппінцем, який переміг", - зазначив Пітч.

На пресконференції Джей Джей також зізнався, що хотів би провести наступне "Євробачення" разом із Кончітою. Ідеально, каже, було б виступити з нею у ролі ведучих під час антракту.

А ще він не проти, аби конкурс пройшов у Відні - бо його хлопець живе неподалік від "Штадтхалле", тож було б зручно й затишно

&quot;Це абсолютне божевілля&quot;: JJ з Австрії прокоментував свою перемогу на &quot;Євробаченні&quot;JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

Нагадаємо, українців обурила перемога австрійця JJ на "Євробаченні-2025". А все через деталі його творчих уподобань. Відомо, що одним із натхненників його оперної манери виконання стала скандальна оперна співачка Анна Нетребко - відома прихильниця Путіна та людина, яка публічно підтримала російське вторгнення в Україну.

У соцмережах пишуть, що артист, який надихається творчістю путіністки, не може у 2025 році бути обличчям конкурсу, який нібито має об’єднувати людей навколо миру.

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