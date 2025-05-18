Ось як Ziferblat співали на "Євробаченні" насправді: цей запис з мікрофонів вразить всіх

Популярний блогер Ваня Рассел опублікував новий випуск своєї рубрики "Голос мікрофону", де розбирає "голі" вокали артистів із великих шоу. Цього разу у фокусі - виступ українського гурту Ziferblat на пісенному конкурсі "Євробачення-2025", який відгримів у ніч на 17 до 18 травня .

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал музичного критика пропонує дізнатися, як насправді звучали Ziferblat на сцені "Євробачення", без фонограми і спецефектів.

Так, ще до фіналу Ваня поділився сирим записом з мікрофона вокаліста гурту Данила Лещинського.

Це не обробка через нейромережі, а справжній звук наживо - без фонограм, ефектів і беків.

"Це пісня, яка вимагає і сили, і точності. І він співав! Попри складність композиції, попри рухи на сцені, попри тиск, - він реально тягнув і інтонував", - коментує Рассел.

Він звертає увагу, що соліст міг би "схалтурити", прикрившись беквокалом, але цього не зробив.

Блогер визнає: у виступі були певні неточності, проте називає їх "живими", а не критичними. І додає, що всі основні вокальні партії виконані без спрощень.

"Це не середній вокал, як деякі кажуть. Це було добре. Дев’ятка з десяти!", - висловився критик.

Рассел також нагадав, що фінальне відео з мікрофону - це лише вокал соліста, без дівчат-беків і загального звуку з арени. Тож така версія дає можливість по-справжньому оцінити спів наживо.

Реакція юзерів

У коментарях до відео глядачі здебільшого погоджуються з оцінкою блогера.

Складна пісня, Даня справився ідеально

Після двох півфіналів сміливо можна казати, що в нашому номері все було добре зі співом

Блискучий виступ, прекрасний спів, Христина має чарівний голос, Даня супер круто співає, Валентин створив надзвичайну пісню, це справжнє мистецтво, БРАВО!

Вау, дуже класно заспівав, і це ж ще на яких нервах все було і в русі

Дуже складна пісня вокально, але вокаліст молодець! Все чистенько заспівав, професійно. Ну, в кінці дійсно трошки чи то запихався, чи то від попередньої напруги не вистачило повітря, але він зміг доспівати останні слова

Ziferblat (фото: Corinne Cumming/EBU)

Нагадаємо, хоч букмекери й не вірили у Ziferblat до кінця, але українці з таки зуміли прорватися в топ-10 на цьогорічному Євробаченні!

У сумі вони зібрали 218 балів: 60 від журі та аж 158 від глядачів - і це вивело команду на 9 місце у фінальному рейтингу.

А от переможцем став представник Австрії - співак JJ. Його трек Wasted Love набрав 436 балів і забрав перше місце.

Другу сходинку зайняла Yuval Raphael з Ізраїлю з надихаючою піснею New Day Will Rise, а третє виборов Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato.