Скандал на "Євробаченні": переможець з Австрії зі сцени подякував путіністці (відео)

Переможець "Євробачення-2025" JJ встиг відзначитися скандальною витівкою під час виступу на пісенному конкурсі.

Що зробив представник Австрії на "Євробаченні-2025"

JJ, справжнє ім'я якого Йоганнес Піч, виступив у Базелі з піснею "Wasted Love", у якій поєднав сучасне звучання з оперними партіями. На останнє його, окрім інших кумирів, надихнула прихильниця Путіна - оперна співачка Анна Нетребко.

Після виступу у гранд-фіналі артист подякував росіянці! Йому вимкнули мікрофон, тому цей момент для багатьох залишився непоміченим.



Проте його зафіксували українські коментатори Тімур Мірошниченко та Alyona Alyona.

"Всім подякував: Європі, родині й натхненниці (Нетребко - ред)", - сказав Тімур Мірошниченко.

Як відреагували в мережі

В мережі емоційно відреагували на таку поведінку виконавця. Юзери почали активно обговорювати витівку учасника.

"Австрійцю вимкнули мікро, бо він почав дякувати росні".

"І тут вони мають вплив. Кончані тварини".

"Та там всім глушили майже одразу після виступу".

"І за що він їм дякував?"

"Він дякував своїй сім'ї як раз тоді, коли вимкнули мікро, але там усім його вимикали після виступу майже одразу, тому це не було причиною".

Перемога JJ на "Євробаченні" також не додала багатьом українцям радості.

Реакція користувачів на перемогу JJ та подяку Нетребко (скриншот)

Що відомо про JJ та його прихильність до Нетребко

Австрія оголосила свого представника 30 січня 2025 року. До цього JJ був учасником різноманітних вокальних шоу, зокрема "Starmania".

Хлопець народився у Відні 29 квітня 2001 року у родині ІТ-спеціаліста та філіппінської кухарки. Дитинство провів у Дубаї, але повернувся до Австрії у 2016 році.

Захоплюється оперною музикою з дитинства. У приватному університеті вивчає класику. Також виступає у Віденській державній опері.

Проте серед багатьох єврофанів нарвався на критику. Річ у тім, що він відчуває особливу прихильність до путіністки Анни Нетребко. Вона стала однією з тих, хто надихнув виконавця на оперні партії в конкурсній пісні.

Анна Нетребко - російська оперна співачка. З 2006 року також має громадянство Австрії. Мешкає у Відні. Віднесена до бази "Миротворець", оскільки з 2014 року підтримувала агресію Росії, зокрема фінансувала так звана "ДНР", нібито підтримуючи музичний університет, фотографувалася зі скандальним Царьовим та прапором "новоросії". А ще - якось її сфотографували у футболці з написом "На Берлин".

За даними букмекерів, JJ мав посісти друге місце. Проте зрештою здобув перемогу.