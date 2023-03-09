Наймодніше взуття весни 2023: топ-5 модних пар, без яких нікуди

Весна 2023 побалує нас цікавинками у світі трендового взуття. В моді нині платформи, широкі підбори, металічний блиск та багато чого іншого незвичного для сучасних модниць.

Ковбойські чоботи

В такому взутті ви будете виглядати "мегатрендово", і точно не загубитеся в натовпі. А ще ковбойки дуже зручні і не дадуть вам замерзнути, поки на вулиці ще не дуже тепло.

Обирайте спокійні класичні кольори - чорний, коричневий - в замші чи шкірі.

Класичні кросівки

Куди ж без кросівок, які стали неодмінною частиною гардеробу кожної модниці та модника. Оберіть класичні моделі в білому кольорі, але зважайте на погоду - зараз легко забруднитися.

Ботильйони та босоніжки на платформі

Платформа і широкий каблук завоювали модні подіуми завдяки Донателі Версаче, що надихнулася туфлями ляльок Братц, які з'явилися ще у 2001 році. Іграшки відрізняються великою головою, пухкими губами та худими ногами.

Сокс-бутс

Ботильони-панчохи та ще й у відтінках металік - зроблять вас справжньою зіркою. Оберіть незвичні підбори-чарку, щоб точно виділитися з натовпу.

Балетки та Мері-Джейн

Це взуття для романтичних дівчат, яке надихає нас ніби з іншої епохи. А ще вони дуже зручні!

Хто забув, нагадуємо, що Мері Джейн - модель туфель на плоскій підошві з ремінцем на підйомі і закругленим носком. Зазвичай у цієї моделі каблук досягає максимум 7 см, але в даний час можна зустріти взуття і на підйомі в 10 см. Головне - підбори мають бути стійкими.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko_