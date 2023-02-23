Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці
Навесні 2023 року серед модних трендів романтичне вбрання і аксесуари, які зроблять образ кожної модниці дуже жіночним.
Надихаючою фотопідбіркою поділилася в Instagram стилістка Анна Леканова.
Об'ємні квіти
Вони можуть бути частиною одягу, наприклад обрамляти декольте, прикрашати плече, або ж шию, будучи частиною чокера.
Форма серця
Такий елемент може використовуватися в прикрасах - сережках, ланцюжках. Сумочки у формі серця також на часі, а також вирізи-серця на одязі.
Банти
Банти так само мають бути помітними, як в одязі, так і в аксесуарах - наприклад, для волосся.
Рюші і волани
Об'ємні складки мають контрастувати з вашим образом, або ж бути його продовженням. Не соромтеся - чим яскравіший контраст, тим краще.
Напівпрозорі тканини
Напівпрозорість знову ж таки у трендах. Важливо, щоб образ не був вульгарним, адже тоді про романтичність можна буде забути.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
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