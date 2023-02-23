ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 19:01
Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці Які речі будуть модними навесні 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Навесні 2023 року серед модних трендів романтичне вбрання і аксесуари, які зроблять образ кожної модниці дуже жіночним.

Надихаючою фотопідбіркою поділилася в Instagram стилістка Анна Леканова.

Об'ємні квіти

Вони можуть бути частиною одягу, наприклад обрамляти декольте, прикрашати плече, або ж шию, будучи частиною чокера.

Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниціНайкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці

Форма серця

Такий елемент може використовуватися в прикрасах - сережках, ланцюжках. Сумочки у формі серця також на часі, а також вирізи-серця на одязі.

Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниціНайкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці

Банти

Банти так само мають бути помітними, як в одязі, так і в аксесуарах - наприклад, для волосся.

Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниціНайкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці

Рюші і волани

Об'ємні складки мають контрастувати з вашим образом, або ж бути його продовженням. Не соромтеся - чим яскравіший контраст, тим краще.

Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниціНайкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці

Напівпрозорі тканини

Напівпрозорість знову ж таки у трендах. Важливо, щоб образ не був вульгарним, адже тоді про романтичність можна буде забути.

Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Читайте також, як навесні 2023 року носити шкіряні речі, які знову захоплюють тренди.

Крім того Адре Тан показав, як носити універсальний одяг, який личитиме всім.

Читайте РБК-Україна в Google News
дизайнер мода стилист