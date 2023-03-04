5 речей, які мають бути у вашому гардеробі цієї весни

Модні речі цієї весни можуть дещо вас здивувати, але стилісти кажуть, що без них вам навряд чи вдасться "потрапити в тренди".

Про моду весни 2023 розповіла стилістка Наталя Москаленко в Instagram . Вона назвала 5 речей, які варто придбати.

Широкі баггі джинси

Такі джинси - хітяра цього сезону. Вони мають занижену посадку і широкий крій штанин, що дуже добре поєднується з жіночними кардиганами та топами.

Вкорочений тренч

Такий тренч - класна альтернатива всюдисущим бомберам на теплу погоду. А ще вони трохи нагадують хуліганську косуху.

Прозора сукня з мережива, або сітки

Ця сукня прекрасно комбінується з легінсами та штанами

Взуття з металізованої шкіри

Взуття "під золото" чи "під срібло" - дуже актуальне цього сезону. Це можуть бути, як балетки, так і туфлі-човники, але така пара зробить повсякденні аутфіти цікавими і трендовими.

Сірий костюм з штанами, чи спідницею

Стилістка каже, що саме сірий серед костюмів - фаворит цієї весни.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko