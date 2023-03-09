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Самая модная обувь весны 2023: топ-5 модных пар, без которых никуда

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Четверг 09 марта 2023 20:25
Самая модная обувь весны 2023: топ-5 модных пар, без которых никуда Какую обувь купить весной 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Весна 2023 года побалует нас новинками в мире трендовой обуви. В моде сейчас платформы, широкие каблуки, металлический блеск и многое другое необычное для современных модниц.

Об этом в Instagram рассказала стилистка Наталья Москаленко.

Ковбойские сапоги

В такой обуви вы будете выглядеть "мегатрендово", и точно не затеряетесь в толпе. А еще ковбойки очень удобны и не дадут вам замерзнуть, пока на улице еще не слишком тепло.

Выбирайте спокойные классические цвета - черный, коричневый - в замше или коже.

Самая модная обувь весны 2023: топ-5 модных пар, без которых никуда

Классические кроссовки

Куда же без кроссовок, ставших непременной частью гардероба каждой модницы и модника. Выберите классические модели в белом цвете, но учитывайте погоду - сейчас легко испачкаться.

Самая модная обувь весны 2023: топ-5 модных пар, без которых никуда

Ботильоны и босоножки на платформе

Платформа и широкий каблук завоевали модные подиумы благодаря Донателле Версаче, вдохновившейся туфлями кукол Братц, появившимся еще в 2001 году. Игрушки отличаются большой головой, пухлыми губами и худыми ногами.

Самая модная обувь весны 2023: топ-5 модных пар, без которых никуда

Сокс-бутс

Ботильоны-чулки да еще и в оттенках металлик - сделают вас настоящей звездой. Выберите необычные каблуки-рюмку, чтобы точно выделиться из толпы.

Самая модная обувь весны 2023: топ-5 модных пар, без которых никуда

Балетки и Мэри Джейн

Это обувь для романтических девушек, которая вдохновляет нас будто из другой эпохи. А еще они очень удобны!

Кто забыл, напоминаем, что Мэри Джейн - модель туфель на плоской подошве с ремешком на подъеме и закругленным носком. Обычно у этой модели каблук достигает максимум 7 см, но в настоящее время можно встретить обувь и на подъеме в 10 см. Главное - каблуки должны быть устойчивыми.

Самая модная обувь весны 2023: топ-5 модных пар, без которых никуда

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko_

Раньше мы писали, какое пальто купить на весну 2023 года, чтобы выглядеть, словно богиня.

Кроме того, стилисты рассказали о 5 вещах, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной.

Также узнайте о лучших романтических вещах весны 2023 года.

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