ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Новость на русском →
Понеділок 06 березня 2023 18:01
Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею Наймодніші пальто весни 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Пальто - неодмінна річ весняного гардеробу, яку варто правильно підібрати під фігуру, щоб мати неперевершений вигляд. В тренді 2023 року двобортне приталене пальто, але класичні прямі моделі, чи на запах так само актуальні.

Детальний розбір верхнього одягу показала в Instagram персональна стилістка Олена Шевченко.

Як обрати пальто під зріст

Для високих дівчат (165 і вище) максимально виграшно будуть виглядати довгі пальта (до середини щиколотки). Важливо, щоб пальто закінчувалося на вузькій частині литки.

Для зросту від 175 розкішно виглядає будь-яка довжина, окрім міді.

Якщо ваш зріст менше 165 см, оберіть довжину міді або в зоні колін.

Пряме однобортне/двобортне пальто

Для яблука просто знахідка, оскільки витягує фігуру. Пасує прямокутникам. А ось груші треба бути обережною, бо може бути великим зверху та малим знизу. Гарно таке пальто сяде і на перевернутий трикутник. Головне - слідкуйте за лінією плеча.

Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Пальто на запах

Це ідеальний варіант, якщо у вас складний тип фігури, бо можна посадити як вам треба! Але, якщо у вас дуже об'ємний животик, обережно! Може зробити ефект вагітності.

Однобортне/двобортне пальто с запахом

Груші та годиннику підкреслить талію, прямокутнику її домалює, а перевернутому трикутнику збалансує верх та низ. Але якщо у вас активний животик, то це не ваш варіант!

Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Пальто-кокон

Варіант для плюссайз яблука та прямокутника. Якщо у вас об'ємний животик - сміливо купуйте.

Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Пальто-кімоно

Красиве, об'ємне та розкішне, але! Воно може збільшити зону грудей і плечей. Тому власницям спокусливої краси - обережно!

А ось грушам кімоно максимально збалансує фігуру. Годинники - якщо любите розслаблений силует, зверніть увагу.

Зауважте, що таке пальто робить увесь образ об'ємним, тому балансуємо взуттям та сумкою.

Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Приталене пальто

Це найпопулярніший тренд 2023 року. Гарно сідає на пісочний годинник та прямокутник. Непоганий варіант для груші. Перевернутому трикутнику підійде тільки у тендітній статурі. Категорично не підходить яблуку.

Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Кейп

Актуально, сміливо і цікаво. Сідає на усі фігури, але основним пальто його брати не варто. Це друге, або навіть третє пальто у вашому гардеробі.

Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Коротке пальто-жакет

Це ще один тренд 2023 року. В ідеалі повинно закривати середину стегна і бути достатньо об‘ємним, щоб не було складок. Підходить під будь-який зріст.

Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Всі фото: instagram.com/purpur.stylist

Раніше ми писали про 5 речей, які мають бути у вашому гардеробі цієї весни.

Також читайте, як навесні 2023 року носити шкіряні речі, які знову захоплюють тренди.

Читайте РБК-Україна в Google News
стиль мода стилист