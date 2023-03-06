Наймодніші пальто весни 2023: як обрати під свою фігуру, щоб виглядати богинею

Пальто - неодмінна річ весняного гардеробу, яку варто правильно підібрати під фігуру, щоб мати неперевершений вигляд. В тренді 2023 року двобортне приталене пальто, але класичні прямі моделі, чи на запах так само актуальні.

Як обрати пальто під зріст

Для високих дівчат (165 і вище) максимально виграшно будуть виглядати довгі пальта (до середини щиколотки). Важливо, щоб пальто закінчувалося на вузькій частині литки.

Для зросту від 175 розкішно виглядає будь-яка довжина, окрім міді.

Якщо ваш зріст менше 165 см, оберіть довжину міді або в зоні колін.

Пряме однобортне/двобортне пальто

Для яблука просто знахідка, оскільки витягує фігуру. Пасує прямокутникам. А ось груші треба бути обережною, бо може бути великим зверху та малим знизу. Гарно таке пальто сяде і на перевернутий трикутник. Головне - слідкуйте за лінією плеча.

Пальто на запах

Це ідеальний варіант, якщо у вас складний тип фігури, бо можна посадити як вам треба! Але, якщо у вас дуже об'ємний животик, обережно! Може зробити ефект вагітності.

Однобортне/двобортне пальто с запахом

Груші та годиннику підкреслить талію, прямокутнику її домалює, а перевернутому трикутнику збалансує верх та низ. Але якщо у вас активний животик, то це не ваш варіант!

Пальто-кокон

Варіант для плюссайз яблука та прямокутника. Якщо у вас об'ємний животик - сміливо купуйте.

Пальто-кімоно

Красиве, об'ємне та розкішне, але! Воно може збільшити зону грудей і плечей. Тому власницям спокусливої краси - обережно!

А ось грушам кімоно максимально збалансує фігуру. Годинники - якщо любите розслаблений силует, зверніть увагу.

Зауважте, що таке пальто робить увесь образ об'ємним, тому балансуємо взуттям та сумкою.

Приталене пальто

Це найпопулярніший тренд 2023 року. Гарно сідає на пісочний годинник та прямокутник. Непоганий варіант для груші. Перевернутому трикутнику підійде тільки у тендітній статурі. Категорично не підходить яблуку.

Кейп

Актуально, сміливо і цікаво. Сідає на усі фігури, але основним пальто його брати не варто. Це друге, або навіть третє пальто у вашому гардеробі.

Коротке пальто-жакет

Це ще один тренд 2023 року. В ідеалі повинно закривати середину стегна і бути достатньо об‘ємним, щоб не було складок. Підходить під будь-який зріст.

Всі фото: instagram.com/purpur.stylist