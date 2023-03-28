Нацбанк випустив пам'ятні медалі на честь українських міст героїв: як вони виглядають

Так, наразі НБУ випустив медалі на честь Чернігова, Миколаєва, Охтирки та Волновахи, яким навесні минулого року було надано звання "Місто-Герой". Іншими містами, відзначеними таким званням, є також Харків, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Буча, Ірпінь.

Усі медалі - з унікальним дизайном. Тираж кожної становить 100 000 (оголошений) та 40 000 (фактичний) штук. Діаметр - 35 мм, у їх гладкий гурт, матеріал - нейзильбер, категорія якості карбування - спеціальний анциркулейтед.

Пам'ятна медаль "Місто героїв - Чернігів"

В описі зазначається, що саме Чернігів, одне з найдавніших міст України, став одним із перших, куди намагалися увірватися російські війська на початку широкомасштабного вторгнення, перебував під цілодобовими обстрілами та бомбардуваннями. Однак "завдяки згуртованості, підтримці та взаємодопомозі місцеві жителі вистояли".

НБУ випустив пам'ятну медаль "Місто героїв - Чернігів" (фото: bank.gov.ua)

На аверсі медалі розміщені на тлі стилізованої карти Чернігова рядки з поезії Ліни Костенко: "Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас".

Аверс пам'ятної медалі "Місто героїв - Чернігів" (фото: bank.gov.ua)

На реверсі: композиція, що символізує опір російським окупантам, попри руйнування; а також панорама міста з його історичними спорудами.

Реверс пам'ятної медалі "Місто героїв - Чернігів" (фото: bank.gov.ua)

Пам'ятна медаль "Місто героїв - Миколаїв"

Як йдеться в описі, пам'ятна медаль присвячена вшануванню подвигу та стійкості жителів міста кораблів, яке "стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України".

Так, після марних спроб росіян захопити та оточити Миколаїв, зайняти Миколаївський аеропорт та аеродром Кульбакине, окупанти почали бомбардувати та масово обстрілювати місто, жителі якого, об'єднавшись, захищають та відновлюють свої будинки, мужньо тримають оборону.

НБУ випустив пам'ятну медаль "Місто героїв - Миколаїв" (фото: bank.gov.ua)

На аверсі медалі розміщено герб України на тлі стилізованої карти міста, нанесено рядки з роману Ліни Костенко "Берестечко": "Я знаю грамоту свободи - її підписують мечі!"

Аверс пам'ятної медалі "Місто героїв - Миколаїв" (фото: bank.gov.ua)

На реверсі на дзеркальному фоні напис "Миколаїв місто героїв" на тлі композиції, що символізує опір російським окупантам, та стилізована панорама міста з його історичними будівлями.

Реверс пам'ятної медалі "Місто героїв - Миколаїв" (фото: bank.gov.ua)

Пам'ятна медаль "Місто героїв - Охтирка"

Вона присвячена місту, яке дуже постраждав від російських загарбників (руйнування 80% інфраструктури), опинилося в оточенні, пережило численні авіаційні та ракетні обстріли, але "чинило такий потужний героїчний спротив, що ворогам не вдалося його окупувати", йдеться в описі.

НБУ випустив пам'ятну медаль "Місто героїв - Охтирка" (фото: bank.gov.ua)

На аверсі медалі розміщено: герб України на тлі стилізованого сяючого сонця з блискавками, під яким птах, що символізує визволення. Також на стилізованій композиції показано місто, що зазнає ворожих бомбардувань, слід від ракети, що потрапляє до будівлі міськради, житловий будинок, за яким грає дитина.

Аверс пам'ятної медалі "Місто героїв - Охтирка" (фото: bank.gov.ua)

На реверсі на дзеркальному фоні - стилізована композиція з рядками уродженця Охтирки Івана Багряного з "Тигролови": "Сміливі завжди мають щастя".

Реверс пам'ятної медалі "Місто героїв - Охтирка" (фото: bank.gov.ua)

Пам'ятна медаль "Місто героїв - Волноваха"

Як зазначається в описі, у Волноваху війна "прийшла" ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення місто опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. Противник внаслідок нещадних авіаударів та артилерійських обстрілів практично знищив Волноваху, руїни якого зараз тимчасово окуповані.

НБУ випустив пам'ятну медаль "Місто героїв - Волноваха" (фото: bank.gov.ua)

На аверсі медалі розміщено напис "Україна", літера "н" у слові "Волноваха" замінює фрагмент залізничної колії, що досягає малого державного герба та символізує прагнення міста повернутися додому.

Аверс пам'ятної медалі "Місто героїв - Волноваха" (фото: bank.gov.ua)

На реверсі - стилізована композиція з образом українського воїна, елементами герба Волновахи, хвилясті смуги з фонтанами, птах у польоті, що символізує впевненість у визволенні міста.

Реверс пам'ятної медалі "Місто героїв - Волноваха" (фото: bank.gov.ua)