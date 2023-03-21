Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України": як вона виглядатиме
Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про почесну відзнаку "Місто-герой України" та її малюнок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Почесна відзнака "Місто-герой України" встановлена, щоб відзначити подвиг, масовий героїзм і стійкість громадян, виявлений у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави проти України. Присвоєння почесної відзнаки проводиться указом президента України", - йдеться в документі.
Місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручаються основа верхівки древка прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.
Основа верхівки древка виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною. На пластині рельєфні написи: "МІСТО-ГЕРОЙ УКРАЇНИ ________________________" і "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № _________".
Стрічка почесної відзнаки шовкова муарова, зі смужками синього і жовтого кольорів. Кінці стрічки прикрашено золотавими китицями.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі" відзнаку "Хрест бойових заслуг".
Також раніше ми писали, що глава держави Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" розстріляному російськими окупантами військовослужбовцю Олександру Мацієвському.
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