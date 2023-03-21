Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України": як вона виглядатиме

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про почесну відзнаку "Місто-герой України" та її малюнок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Почесна відзнака "Місто-герой України" встановлена, щоб відзначити подвиг, масовий героїзм і стійкість громадян, виявлений у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави проти України. Присвоєння почесної відзнаки проводиться указом президента України", - йдеться в документі.

Місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручаються основа верхівки древка прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.

Основа верхівки древка виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною. На пластині рельєфні написи: "МІСТО-ГЕРОЙ УКРАЇНИ ________________________" і "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № _________".

Стрічка почесної відзнаки шовкова муарова, зі смужками синього і жовтого кольорів. Кінці стрічки прикрашено золотавими китицями.