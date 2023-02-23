В Україні ввели в обіг унікальну банкноту: ви таких ще не бачили! (фото)

В Україні ввели в обіг нову пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень. Вона присвячена відбиттю повномасштабної навали російських окупантів та увічненню стійкості та незламності українського народу, його силі духу та героїзму.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

Під час презентації голова НБУ Андрій Пишний розповів, що банкноту назвали "ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО"

"Назву не потрібно розшифровувати, вона зрозуміла і близька кожному українцю. Вона каже: ми стоїмо та вистоїмо, переможемо", - зазначив він.

Пам'ятна банкнота вводиться в обіг 23 лютого обмеженим тиражем 300 тисяч штук. У регулятора також додали, що банкноти першої частини тиражу будуть доступні для покупки з 24 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

НБУ вводить в обіг унікальні пам'ятні банкноти номіналом 20 гривень (фото: bank.gov.ua)

Особливості пам'ятної банкноти

Вона має додаткові сучасні оптично-змінні захисні елементи, зокрема, а саме:

полімерна стрічка шириною 12 мм з комбінованим оптично-змінним ефектом, що виявляється при зміні кута нахилу банкноти;

елемент, виконаний іридисцентною фарбою з перламутровим ефектом.

У НБУ презентували нову пам'ятну 20-гривневу банкноту "ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!" (фото: bank.gov.ua)

Дизайн банкноти

Унікальна банкнота розміром 80 x 165 мм має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально.

Основним зображенням лицьової сторони є фігури трьох військових ЗСУ, які встановлюють Державний прапор на фоні фрагментів карти України та прапорів країн-союзників.

Під лавровим вінком розміщено напис: "І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ…" та полімерна стрічка зі знаком гривні, НБУ, шевроном ЗСУ, емблемою ЗСУ та написом: "СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА".

Як виглядає лицьова сторона банкноти "ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОСТИМО!" (фото: bank.gov.ua)

Основне зображення зворотної сторони пам'ятної банкноти: стилізована композиція, яка уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації. Також міститься напис: "ПАМЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! НІКОЛИ!" (під терновим вінком) і зображено своєрідну алюзію - стилізовані маки, що уособлюють криваві сліди від куль.

Створив дизайн цієї пам'ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран.

Вид зворотної сторони пам'ятної 20-гривневої банкноти (фото: bank.gov.ua)