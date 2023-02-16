Українську монету визнали найкращою на міжнародному конкурсі: помилуйтеся чемпіонкою

На престижному міжнародному конкурсі "Монета року", який проводить спеціалізоване видання World Coin News, українська монета рішенням журі стала чемпіонкою, перемігши в номінації "Найкраща сучасна монета", а ще одну нашу монету визнали "Найхудожнішою".

Зазначається, що цього року конкуренція для учасників конкурсу була жорсткою, і особливо вирізнялися Україна, Канада та Австрія, які вирвалися вперед із кількома перемогами.

Цей конкурс був організований World Coin News для визнання та заохочення видатного дизайну монет та інновацій у всьому світі. Програма 2023 року, спонсорована The Journal of East Asian Numismatics, нагороджувала монети, датовані 2021 роком, у 10 категоріях конкурсу з вирішення міжнародного журі. Цього року конкурс відбувся вже в 40-е.

У фіналі за підрахунку голосів із великим відривом перемогла українська монета номіналом 5 гривень, випущена з нагоди 30-річчя відновлення Незалежності України.

Українська монета номіналом 5 гривень, нейзильбер, яка стала чемпіоном конкурсу "Монета року 2023" (фото: numismaticnews.net)

"Інтерес до українського карбування підвищився з боку комітету з номінацій COTY у цьогорічному конкурсі, оскільки Банкнотно-монетний двір Національного банку України отримав сім номінацій у шести з 10 категорій. Журі також виявило великий інтерес до цих виборів, проголосувавши за них у номінаціях "Найкраща сучасна монета" та "Найхудожніша монета", - розповів координатор COTY, автор World Coin News та ринковий аналітик NumisMaste Томас Майкл.

У публікації також зазначається, що українська монета має приголомшливий дизайн, гідний перемоги у категорії "Найхудожніший".

На аверсі монети з нейзильберу зображені лелеки, що летять над полем із традиційними українськими візерунками вишивкою. Герб України знаходиться у верхній частині малюнка. На реверсі зображена вишита смуга, що нагадує нитку ДНК, що символізує національний код. Автором ескізу цієї монети став відомий український художник Олег Шупляк.

Пам'ятна монета із нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" (фото: bank.gov.ua)

"Витончено розфарбована і красиво оформлена монета номіналом 5 гривень, переможець у номінації "Найхудожніша монета", присвячена 30-річчю Незалежності України, з великим відривом виборола найвищу нагороду COTY, в якій монета набрала 30 відсотків від загальної кількості голосів, більш ніж удвічі перевищивши свого найближчого конкурента", - каже Томас Майкл.

Він також додав, що для абсолютного чемпіона COTY "дуже незвичайно перемагати із таким великим відривом".

Окрім цього, Україна також привернула увагу журі конкурсу у категорії "Найкраща сучасна подія" завдяки монеті номіналом 10 гривень, присвяченій 25-річчю Конституції України.

Українська монета номіналом 10 гривень, срібло (фото: numismaticnews.net)

Композиція на срібній монеті номіналом 10 гривень "25 років Конституції України" відтворює складений пазл, контурами якого є мікротекст із цитатами окремих статей Конституції України, а силуетні фігури на монеті уособлюють народ України. Автор ескізу цієї монети - київський художник Владислав Яровий.

Монета зі срібла номіналом 10 гривень "25 років Конституції України" (фото: bank.gov.ua)

Монети яких країн теж здобули нагороди

Канада посіла перше місце в категоріях "Найкраща корона" та "Найкраще поводження" зі своїми монетами "Сірий вовк інь-ян" та "100-річчя синеносу" відповідно.

Монета Канади номіналом 20 доларів, срібло, золото, має покриття чорним родієм (фото: numismaticnews.net)

Монета Канади номіналом 10 центів, нікельована сталь (фото: numismaticnews.net)

Австрія отримала нагороди в категорії "Найкращий біметалічний метал" з монетою "Розумна мобільність зі срібла та ніобію" та в категорії "Найінноваційніша" з хвилястою S-подібною монетою, що зображує Чумацький шлях.

Монета Австрії номіналом 25 євро, срібло – ніобій (фото: numismaticnews.net)

Монета Австрії номіналом 20 євро, срібло (фото: numismaticnews.net)

Цього року на конкурсі COTY також вперше здобула перемогу Токелау, незалежна територія під управлінням Нової Зеландії, у категорії "Найбільш надихаюча".

Монета Токелау номіналом 20 новозеландських доларів, срібло (фото: numismaticnews.net)