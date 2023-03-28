Нацбанк выпустил памятные медали в честь украинских городов героев: как они выглядят

Так, в настоящее время НБУ выпустил медали в честь Чернигова, Николаева, Ахтырки и Волновахи, которым весной прошлого года были присвоены звания "Город-Герой". Другими городами, отмеченными таким званием, являются также Харьков, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Буча, Ирпень.

Все медали - с уникальным дизайном. Тираж каждой составил 100 000 (объявленный) и 40 000 (фактический) штук. Диаметр - 35 мм, у них гладкий гурт, материал - нейзильбер, категория качества чеканки - специальный анциркулейтед.

Памятная медаль "Город героев - Чернигов"

В описании отмечается, что именно Чернигов, один из древнейших городов Украины, стал одним из первых, куда пытались ворваться российские войска в начале широкомасштабного вторжения, находился под круглосуточными обстрелами и бомбардировками. Однако "благодаря объединенному сопротивлению всех составляющих обороны захватить его оккупантам не удалось".

НБУ выпустил памятную медаль "Город героев - Чернигов" (фото: bank.gov.ua)

На аверсе медали размещены на фоне стилизованной карты Чернигова строчки из поэзии Лины Костенко: "Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас".

Аверс памятной медали "Город героев - Чернигов" (фото: bank.gov.ua)

На реверсе: композиция, символизирующая сопротивление российским оккупантам, несмотря на разрушение; а также панорама города с его историческими постройками.

Реверс памятной медали "Город героев - Чернигов" (фото: bank.gov.ua)

Памятная медаль "Город героев - Николаев"

Как говорится в описании, памятная медаль посвящена чествованию подвига и стойкости жителей города кораблей, который "стал настоящей крепостью на пути российских захватчиков на юге Украины".

Так, после тщетных попыток россиян захватить и окружить Николаев, занять Николаевский аэропорт и аэродром Кульбакино, оккупанты начали бомбардировать и массированно обстреливать город, жители которого, объединившись, защищают и восстанавливают свои дома, мужественно держат оборону.

НБУ выпустил памятную медаль "Город героев - Николаев" (фото: bank.gov.ua)

На аверсе медали размещен герб Украины на фоне стилизованной карты города, нанесены строки из романа Лины Костенко "Берестечко": "Я знаю грамоту свободи - її підписують мечі!"

Аверс памятной медали "Город героев - Николаев" (фото: bank.gov.ua)

На реверсе на зеркальном фоне надпись "Николаев город героев" на фоне композиции, символизирующей сопротивление российским оккупантам, и стилизованная панорама города с его историческими зданиями.

Реверс памятной медали "Город героев - Николаев" (фото: bank.gov.ua)

Памятная медаль "Город героев - Ахтырка"

Она посвящена городу, который очень пострадал от российских захватчиков (разрушение 80% инфраструктуры), оказался в окружении, пережил многочисленные авиационные и ракетные обстрелы, но "оказывал такое мощное героическое сопротивление, что врагам не удалось его оккупировать", говорится в описании.

НБУ выпустил памятную медаль "Город героев - Ахтырка" (фото: bank.gov.ua)

На аверсе медали размещены: герб Украины на фоне стилизованного сияющего солнца с молниями, под которым птица, символизирующая освобождение. Также на стилизованной композиции показан город, подвергающийся вражеским бомбардировкам, след от ракеты, попадающей в здание горсовета, жилой дом, за которым играет ребенок.

Аверс памятной медали "Город героев - Ахтырка" (фото: bank.gov.ua)

На реверсе на зеркальном фоне- стилизованная композиция со строками уроженца Ахтырки Ивана Багряного из "Тигроловы": "Сміливі завжди мають щастя".

Реверс памятной медали "Город героев - Ахтырка" (фото: bank.gov.ua)

Памятная медаль "Город героев - Волноваха"

Как отмечается в описании, в Волноваху война "пришла" еще в мае 2014 года, а во время полномасштабного вторжения город оказалось на линии фронта, где шли ожесточенные бои. Противник в результате беспощадных авиаударов и артиллерийских обстрелов практически уничтожил Волноваху, руины которого сейчас временно оккупированы.

НБУ выпустил памятную медаль "Город героев - Волноваха" (фото: bank.gov.ua)

На аверсе медали размещены надпись "Украина", буква "н" в слове "Волноваха" заменяет фрагмент железнодорожной колеи, который достигает малого государственного герба и символизирует стремление города вернуться домой.

Аверс памятной медали "Город героев - Волноваха" (фото: bank.gov.ua)

На реверсе - стилизованная композиция с образом украинского воина, элементами герба Волновахи, волнистые полосы с фонтанами, птица в полете, что символизирует уверенность в освобождении города.

Реверс памятной медали "Город героев - Волноваха" (фото: bank.gov.ua)