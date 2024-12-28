Наталка Денисенко розповіла про діагноз чоловіка-військового, через який йому зробили операцію

Днями стало відомо, що обранець Наталки Денисенко переніс складну операцію , і тепер його зіркова дружина поділилася, що саме стало причиною хірургічного втручання.

Що каже Наталка Денисенко

Акторка розкрила діагноз обранця та показала його після операції. Необхідну маніпуляцію українському акторові та військовому зробили в Ужгороді. Після мовчання Денисенко таки розповіла, чому чоловікові довелося лягти під ніж хірурга.

На своїй сторінці Наталка оприлюднила ролик, де лікар все детально пояснив. Виявилося, що Федінчику зробили форамінотомію, тобто лікарі розширили отвір між хребцями, і це дозволило зняти тиск на спинний мозок та нерви. Окрім того, хірург поділився, що військовослужбовцю встановили титанові імпланти в хребет.

"Титанові імпланти зафіксували на хребті з правого та лівого боку. Зараз все стабільно, немає компресії та нерв вільний. Впевнений, що за декілька місяців він зможе продовжувати свою непросту боротьбу за нашу свободу", - сказав спеціаліст.

Лікар Андрія Федінчика (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Операція пройшла успішно, і далі на Андрія чекає реабілітація. Лікар зазначив у відео, що через кілька місяців Федінчик зможе повернутися до служби.

Наразі актора-військовослужбовця підтримують його найрідніші люди та знаходяться поруч із ним. Це не лише син Андрія, якого теж звати Андрій, а й теща, яка навідалася до Ужгорода.

Денисенко показала коханого та розповіла, як він почувається після операції. Наразі актор пересувається за допомогою медичних ходунків. Реабілітація займе близько двох місяців, а після цього Федінчик зможе пересуватися самостійно.

Проте Наталка не приховує свого захвату від досягнень чоловіка, які той демонструє після операції, адже він вже став на ноги.

Андрій Федінчик після операції (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик одружилися у 2017 році. Пара виховує сина Андрія. Це другий шлюб для Федінчика, адже раніше він уже мав законні стосунки, які закінчилися.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)