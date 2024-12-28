Наталка Денисенко рассказала о диагнозе мужа-военного, из-за которого ему сделали операцию

На днях стало известно, что избранник Наталки Денисенко перенес сложную операцию , и теперь его звездная жена поделилась, что именно стало причиной хирургического вмешательства.

Что говорит Наталка Денисенко

Актриса раскрыла диагноз избранника и показала его после операции. Необходимую манипуляцию украинскому актеру и военному сделали в Ужгороде. После молчания Денисенко таки рассказала, почему мужчине пришлось лечь под нож хирурга.

На своей странице Наталья обнародовала ролик, где врач все подробно объяснил. Оказалось, что Фединчику сделали фораминотомию, то есть врачи расширили отверстие между позвонками, и это позволило снять давление на спинной мозг и нервы. Кроме того, хирург поделился, что военнослужащему установили титановые импланты в позвоночник.

"Титановые импланты зафиксировали на позвоночнике с правой и левой стороны. Сейчас все стабильно, нет компрессии и нерв свободный. Уверен, что через несколько месяцев он сможет продолжать свою непростую борьбу за нашу свободу", - сказал специалист.

Врач Андрея Фединчика (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Операция прошла успешно, и дальше Андрея ждет реабилитация. Врач отметил в видео, что через несколько месяцев Фединчик сможет вернуться к службе.

Сейчас актера-военнослужащего поддерживают его родные люди и находятся рядом с ним. Это не только сын Андрея, которого тоже зовут Андрей, но и теща, которая наведалась в Ужгород.

Денисенко показала любимого и рассказала, как он чувствует себя после операции. Сейчас актер передвигается с помощью медицинских ходунков. Реабилитация займет около двух месяцев, а после этого Фединчик сможет передвигаться самостоятельно.

Однако Наталка не скрывает своего восторга от достижений мужа, которые тот демонстрирует после операции, ведь он уже стал на ноги.

Андрей Фединчик после операции (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. Пара воспитывает сына Андрея. Это второй брак для Фединчика, поскольку ранее он уже имел законные отношения, которые закончились.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)