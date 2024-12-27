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Наталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудня

П'ятниця 27 грудня 2024 11:25
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Наталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудня Актриса Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко, яка раніше повідомила, що її чоловік-військовий Андрій Фединчик переніс складну операцію, приголомшила фото в купальнику наприкінці грудня.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як вам такі грудневі фото? Несподівано неймовірна погода Ужгорода", - підписала вона світлини.

На фото актриса позує в білому купальнику на терасі одного з готелів Ужгорода. Денисенко часто хвалиться підтягнутою фігурою, пресом і довгими ногами.

Наталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудняНаталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудня

Денисенко в купальнику в грудні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки одразу ж почали коментувати несподівану появу в купальнику посеред зими:

  • "Жовтень - купальник, грудень - купальник. Мені починає подобатися зима"
  • "Літо в Ужгороді, можемо купатися"
  • "Наталочко, ви маєте розкішний вигляд"
  • "Файно, відверто, сексуально".

Наталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудняНаталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудня

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Зазначимо, що зараз Денисенко перебуває з сім'єю в Ужгороді. Кілька днів тому її чоловікові, акторові-військовому Андрію Фединчику зробили операцію. Подробиць актриса не розкривала.

Варто зауважити, що медик, який проводив хірургічне втручання Андрію Фединчику, є фахівцем у галузі нейрохірургії та онкології.

Наталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудня

Скриншот

Нагадаємо, Андрій Федінчик - український актор театру, кіно, серіалів і дубляжу. Після початку повномасштабної війни він приєднався до тероборони, а нині є чинним військовослужбовцем. Де саме служить Федінчик і яку роботу виконує в ЗСУ, Наталка Денисенко не озвучує.

Раніше Денисенко чесно сказала, чи готова працювати з росіянами після війни.

Також Наталка Денисенко знялася топлес.

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