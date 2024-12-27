Наталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудня
Популярна українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко, яка раніше повідомила, що її чоловік-військовий Андрій Фединчик переніс складну операцію, приголомшила фото в купальнику наприкінці грудня.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
"Як вам такі грудневі фото? Несподівано неймовірна погода Ужгорода", - підписала вона світлини.
На фото актриса позує в білому купальнику на терасі одного з готелів Ужгорода. Денисенко часто хвалиться підтягнутою фігурою, пресом і довгими ногами.
Денисенко в купальнику в грудні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Як відреагували в мережі
Фоловери акторки одразу ж почали коментувати несподівану появу в купальнику посеред зими:
- "Жовтень - купальник, грудень - купальник. Мені починає подобатися зима"
- "Літо в Ужгороді, можемо купатися"
- "Наталочко, ви маєте розкішний вигляд"
- "Файно, відверто, сексуально".
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Зазначимо, що зараз Денисенко перебуває з сім'єю в Ужгороді. Кілька днів тому її чоловікові, акторові-військовому Андрію Фединчику зробили операцію. Подробиць актриса не розкривала.
Варто зауважити, що медик, який проводив хірургічне втручання Андрію Фединчику, є фахівцем у галузі нейрохірургії та онкології.
Скриншот
Нагадаємо, Андрій Федінчик - український актор театру, кіно, серіалів і дубляжу. Після початку повномасштабної війни він приєднався до тероборони, а нині є чинним військовослужбовцем. Де саме служить Федінчик і яку роботу виконує в ЗСУ, Наталка Денисенко не озвучує.