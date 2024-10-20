Наталка Денисенко чесно сказала, чи готова працювати з росіянами після війни

Зірка серіалів та українського дубляжу Наталка Денисенко висловилася про акторів-росіян, які до повномасштабної війни РФ проти України знімалися в Києві. Вона зазначила, що не всі зуміли висловити свою позицію.

"Всі актори російські не підтримали українців. Деякі актори прям відкрито сказали: "Ми взагалі боїмося щось казати, ми не будемо взагалі нічого казати, тому що це страшно". Деякі навпаки підтримали, але до них потім прийшли. Я не буду називати прізвища, тому що не потрібно, я думаю, що це навіть небезпечно для них буде", - заявила Денисенко.

За словами зірки, вона знає акторів з РФ, які спочатку виходили на мітинги проти війни, а потім їм почали погрожувати в'язницею. Були й такі, які відкрито писали, що українцям треба "дочекатися" на окупантів. І це, зазначила Наталка, було просто смішно.

"Всі ми намагалися достукатися і я писала дуже багато: "Допоможіть, виходьте". Але за тиждень вже було зрозуміло, що це до одного місця достукатись до них, до зомбіленду. Потім була злість, ненависть. Хотілося, щоб їм було так само погано, щоб на них теж летіли ракети, але зараз мені все одно, вони показали своє обличчя і ми уже все це не змінимо", - пояснила акторка.

Денисенко висловилася про акторів-росіян (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Нині ж Денисенко зазначає, що готова працювати лише з тими акторами, які публічно засудили повномасштабну війну та Путіна. Навіть якщо вони мешкали в РФ до 24 лютого 2022 року (як-от акторка Катерина Кузнецова або Любава Грєшнова), але потім висловили свою позицію й засуджують російську агресію.

"Я готова з ними працювати, звичайно. Я розумію, що вони просто так само як і я, до повномасштабного вторгнення, вони не усвідомлювали всієї серйозності ситуації. Поки війна не прийшла до тебе додому, ти не розумієш цього", - зазначила акторка.

"А от, наприклад, Галя Безрук, яка обрала залишитися у себе в країні, це тепер її країна. Вирішила залишитися в Росії зі своєю дитиною, будувати свою кар'єру, яка там у неї є - з нею, звичайно, ні, я не буду працювати. Я не готова, навіть якщо зараз закінчиться війна і вона скаже: "Моя Україно рідна, я тебе люблю", - додала вона.

За словами Денисенко, у таких як Безрук була усвідомлена позиція. І вони обрали бік країни-агресорки.

"І це нормально, це її вибір. Я теж в якійсь мірі її розумію, чому вона так зробила. Це вибір. Ми завжди робимо вибір або з любові або зі страху, вона зробила вибір зі страху. Бо вона боялася що тут на неї нічого не чекає, і вона зі страху за свою дитину, сім'ю, кар'єру, вона залишилась там", - заявила Наталка.