Настя Каменських несподівано заговорила про Потапа, і це потрапило на відео

Чи правда, що Потап і Настя розлучаються

Так, Каменських виступила на хрестинах дітей блогерки Стасі Макєєвої. Співачка виконала свої хіти й зі сцени вирішила розповісти про шлюб з Потапом. Ймовірно, на тлі чуток про розлучення Настя захотіла вкотре "поставити крапку", адже навіть попри всі заперечення та спільні фото мережа місяцями пліткує про стосунки пари.

"Ви знаєте, нехай люди говорять. Нас коли одружували - ми один одного терпіти не могли. Коли розводять - зараз як ніколи... У нас все добре!" - запевнила Каменських.

При цьому співачка дала фанам "настанову". Вона радить не забувати про силу кохання.

"Тому нехай всі щось говорять. Головне, пам'ятайте, що любов подолає абсолютно все", - сказала Настя.

У коментарях під відео думки юзерів були різними. Одні користувачі нагадали Насті її вчинок з серветкою, про який нещодавно розповіла Віка Бакалова. Блогерка пригадувала, як Каменських "влаштувала сцену" на зйомках популярного шоу.

"Серветку! Чесно, я б і безкоштовно тепер би не хотіла її…Зверхність не найкраща риса", - пишуть коментатори.

Інші ж засуджують Потапа, який давав скандальне інтерв'ю росіянину Дудю. Такі юзери пишуть:

"Після його інтервʼю Дудю - то ж ганьба була, а вона ще поруч з ним"

"Це просто сюр"

"Йде до Дудя, який малює прапори (РФ) на руках, дає інтервʼю, а у них все добре. Як і в людей, які ходять до неї на концерт",

Знайшлися й ті, хто підтримав Каменських. Серед юзерів були фани співачки, які зазначили, що люблять її творчість.

"А мені вона подобається з дитинства! Не маю бажання вникати в ті всі балачки і чутки! Каменських - ікона, зірка багато років і красуня!" - зазначено в коментарях.