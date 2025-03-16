"Годинник, труси - все забрали". Потап заговорив про розлучення з Каменських
Продюсер і репер Потап висловився щодо чуток про негаразди у стосунках з Настею Каменських.
Детальніше дізнайтесь у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Пара вже тривалий час не з’являлася разом на публіці, а за кордоном Потап виступає самостійно, без Насті.
Під час нещодавнього концерту в Маямі репер дозволив собі різкий жарт щодо можливого розлучення з Каменських.
Виступаючи на сцені, він заявив, що в разі розриву зі співачкою залишиться ні з чим. Також він видав, що уклав з нею шлюб в Америці.
"Я одружився з Настею Каменських в Америці. Тому мені пі***ц, якщо я з нею розлучуся. Так що ні**ена. Кілька друзів так розлучилися - годинник, труси, все забрали", - пожартував Олексій.
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Проте є важливий нюанс. Насправді слова продюсера виявилися неправдивими - подружжя офіційно уклало шлюб в Україні.
Репер, схоже, хвилюється не стільки за майно, скільки за власну репутацію. За словами блогера Богдана Беспалова, у Каменських є серйозний компромат на свого чоловіка.
"Це означає, що Олексій не впевнений у контролі над ситуацією. Або Настя знайшла важелі впливу, або погрожує компроматом, якого дуже багато", - поділився Беспалов.
Під час свого виступу репер також привернув увагу публіки, поцілувавши одну з глядачок у залі. Цей момент зафіксувала на відео одна з глядачок.
Виконавець, своєю чергою, зробив репост кадрів в Instagram.Потап поцілував глядачку на своєму концерті (скріншот)
До слова, протягом понад двох років у мережі ходять чутки про розрив пари, а самому Потапу приписували стосунки з іншою жінкою.
Подейкували, що він зрадив Настю з її близькою подругою - дизайнеркою Анною Андрійчук, яка раніше була дружиною Позитива. Втім, жодного офіційного підтвердження цієї інформації так і не з’явилося.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Потапа, TikTok-акаунт pin_forever_, Telegram-канал Богдана Беспалова.