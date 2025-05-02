Настя Каменских неожиданно заговорила о Потапе, и это попало на видео

Правда ли, что Потап и Настя разводятся

Так, Каменских выступила на крестинах детей блогерши Стаси Макеевой. Певица исполнила свои хиты и со сцены решила рассказать о браке с Потапом. Вероятно, на фоне слухов о разводе Настя захотела в очередной раз "поставить точку", ведь даже несмотря на все возражения и совместные фото сеть месяцами сплетничает об отношениях пары.

"Вы знаете, пусть люди говорят. Нас когда женили - мы друг друга терпеть не могли. Когда разводят - сейчас как никогда... У нас все хорошо!" - заверила Каменских.

При этом певица дала фанам "наставление". Она советует не забывать о силе любви.

"Поэтому пусть все что-то говорят. Главное, помните, что любовь преодолеет абсолютно все", - сказала Настя.

В комментариях под видео мнения юзеров были разными. Одни пользователи напомнили Насте ее поступок с салфеткой, о котором недавно рассказала Вика Бакалова. Блогерша припоминала, как Каменских "устроила сцену" на съемках популярного шоу.

"Салфетку! Честно, я бы и бесплатно теперь бы не хотела ее... Надменность не самая лучшая черта", - пишут комментаторы.

Другие же осуждают Потапа, который давал скандальное интервью россиянину Дудю. Такие юзеры пишут:

"После его интервью Дудю - это же позор был, а она еще рядом с ним"

"Это просто сюр"

"Идет к Дудю, который рисует флаги (РФ) на руках, дает интервью, а у них все хорошо. Как и у людей, которые ходят к ней на концерт",

Нашлись и те, кто поддержал Каменских. Среди юзеров были фаны певицы, которые отметили, что любят ее творчество.

"А мне она нравится с детства! Не имею желания вникать в те все разговоры и слухи! Каменских - икона, звезда много лет и красавица!" - указано в комментариях.