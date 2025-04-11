Чи дійсно втікачі Потап і Лірник допомагають ЗСУ? Сценарист "Ліги сміху" розкрив всю правду

Редактор "Ліги сміху" та капітан команди КВК "ХАІ" Андрій Чивурін розповів правду про фінансову допомогу, яку надають ЗСУ продюсер Потап та гуморист Антон Лірник, котрі виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю сценариста для YouTube-проєкту ТСН.ua " Наодинці ".

Редактор зазначив, що не має наміру впливати на особисті погляди артистів. Однак підкреслив, що маніпуляції з мізерними сумами пожертв, які вони публікують у своїх соцмережах, є лише їхньою відповідальністю.

"Треба запитувати їх. Я не хочу там нікого образити. Кожен із них прийняв своє рішення, у них були на те свої якісь причини. Те, що Антон маніпулює цифрами в плані гуманітарної допомоги - це теж його проблеми. Як то кажуть, нам своє робити", - зазначив Чивурін. Антон Лірник (скріншот: YouTube/Anton Lirnik)

Сценарист також поділився інформацією, що на початку повномасштабного вторгнення Потап і його дружина Настя Каменських дійсно залучались до допомоги Україні, зокрема, збирали кошти для ЗСУ.

Однак, за словами Чивуріна, згодом їхня благодійна діяльність припинилася. Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На його думку, скандалів можна було б уникнути, якби Потап повернувся до України вчасно.

"З Льошею я не бачився. Ми спілкувалися якийсь час у перші місяці війни. Єдине, що можу сказати, я точно знаю, що в перші місяці війни він з Настею дійсно дуже багато грошей і допомоги зробив для України. Але воно якось так відбувалося й нанівець якийсь зійшло. А потім треба було просто раніше повертатися, мені здається. І все було б добре", - поділився думкою сценарист “Ліги Сміху”.

Нагадаємо, нещодавно "Лігу сміху" охопили сумні новини: помер учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун.

Дружина гумориста, який мобілізувався до війська у 2022 році, повідомила причину його смерті.