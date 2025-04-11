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Чи дійсно втікачі Потап і Лірник допомагають ЗСУ? Сценарист "Ліги сміху" розкрив всю правду

П'ятниця 11 квітня 2025 13:40
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Чи дійсно втікачі Потап і Лірник допомагають ЗСУ? Сценарист "Ліги сміху" розкрив всю правду Потап і Антон Лірник (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Редактор "Ліги сміху" та капітан команди КВК "ХАІ" Андрій Чивурін розповів правду про фінансову допомогу, яку надають ЗСУ продюсер Потап та гуморист Антон Лірник, котрі виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю сценариста для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Редактор зазначив, що не має наміру впливати на особисті погляди артистів. Однак підкреслив, що маніпуляції з мізерними сумами пожертв, які вони публікують у своїх соцмережах, є лише їхньою відповідальністю.

"Треба запитувати їх. Я не хочу там нікого образити. Кожен із них прийняв своє рішення, у них були на те свої якісь причини. Те, що Антон маніпулює цифрами в плані гуманітарної допомоги - це теж його проблеми. Як то кажуть, нам своє робити", - зазначив Чивурін.Чи дійсно втікачі Потап і Лірник допомагають ЗСУ? Сценарист &quot;Ліги сміху&quot; розкрив всю правдуАнтон Лірник (скріншот: YouTube/Anton Lirnik)

Сценарист також поділився інформацією, що на початку повномасштабного вторгнення Потап і його дружина Настя Каменських дійсно залучались до допомоги Україні, зокрема, збирали кошти для ЗСУ.

Однак, за словами Чивуріна, згодом їхня благодійна діяльність припинилася. Чи дійсно втікачі Потап і Лірник допомагають ЗСУ? Сценарист &quot;Ліги сміху&quot; розкрив всю правдуПотап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На його думку, скандалів можна було б уникнути, якби Потап повернувся до України вчасно.

"З Льошею я не бачився. Ми спілкувалися якийсь час у перші місяці війни. Єдине, що можу сказати, я точно знаю, що в перші місяці війни він з Настею дійсно дуже багато грошей і допомоги зробив для України. Але воно якось так відбувалося й нанівець якийсь зійшло. А потім треба було просто раніше повертатися, мені здається. І все було б добре", - поділився думкою сценарист “Ліги Сміху”.

Нагадаємо, нещодавно "Лігу сміху" охопили сумні новини: помер учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун.

Дружина гумориста, який мобілізувався до війська у 2022 році, повідомила причину його смерті.

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