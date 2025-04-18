Яка Настя Каменських поза камерами: експрацівниця популярного шоу розкрила неприємну правду (відео)

Блогерка Віка Бакалова, яка раніше працювала на шоу "Хто зверху", розповіла історію про зірку, яка вразила її неприйнятною поведінкою. І з'ясувалося, що йшлося про Настю Каменських.

Так, у минулому блогерка працювала на "Новому каналі", там їй вдалося "пробитися" на шоу "Хто зверху", яке тоді вели Леся Нікітюк та Сергій Притула. Бакалова була помічником декоратора, але одного разу гримери попросили у неї про допомогу.

Під час зйомок одна з гостей проекту забруднилася, їй потрібно було дати серветку. Але гримери боялися до неї йти та хвилювалися, аби це все не зірвало увесь процес.

Віка Бакалова (скріншот)

"Якась гра була, і стоять зірки наші, шоу-бізнеса, дуже-дуже відомі. Не буду називати імена ,не можу, не хочу... Це топ-3 тоді артистки в Україні стоять, а я була в захваті від цієї жінки, обожнювала, фанатіла, це просто секс-символ, краса неймовірна", - розповіла Бакалова.

"Будь ласка, там наша зірка, не буду називати ім'я, руки забруднила в кремі (для гоління). Вони голили кульки, конкурс такий був", - також розповіла вона й пригадала, що їй казали гримери.

Віка взяла серветку та пішла в кадр. Вона дала її зірці та чекала, поки та витре руки. Але Бакалова помітила, яким саме поглядом її "оцінила" ця персона.

"Мені кажуть: "Віка пішла геть з кадра". Я така (думаю), в неї серветка, я не можу залишити серветку. Типа я ж не можу це їм сказати при ній, не можу залишити в кадрі серветку. Я ж знаю, як це працює", - зазначила блогерка.

Кадр з архівного випуску "Хто зверху"

Сама ж зірка, зазначає Бакалова, ніби навмисно не поспішала, хоча й чула, що всі на неї чекають. Коли ж Віка забрала серветку та пішла з кадру, на цьому історія не закінчилася. Зірка клацала пальцями та покликала на Віку, аби та знову до неї підійшла.

"Вона чула все що відбувалось! І вона така: "Тут ще витерти треба" - заявила Бакалова.

Після цього блогерка повернулася до гримерів та почала питати, чому ця артистка так себе поводить. І їй розповіли, що таке вже не вперше. За рік до цього, коли вона брала участь в цьому ж проекті, відбувся інший інцидент.

"І тут ця зірка каже, рік тому: "А в мене обід". Всі кажуть: "Ні обід буде через такий-то час, коли виключать камери, щоб вони не перегрілись". "Я сказала - у мене обід!" - вона вийшла, хлопнула дверми і 30 хвилин її не було, і всі стояли. І це був простой каналу", - пояснила Віка.

Коли ж Тимошенко попросив її хоча б назвати ім'я цієї зірки - вона відмовилася. Але Василь спробував вгадати та назвав трьох співачок: Тіну Кароль, Надю Дорофєєву та Настю Каменських. І виявилося, в цій "трійці" є артистка, про яку казала Бакалова.

Згодом уривок з історією Бакаловою з'явився у соцмережах. І юзери "вирахували", що йшлося про Каменських.

Коментарі в соцмережах (скріншот)

До речі, в коментарях коментатори поділилися ще однією історією про характер артистки.

Юзери висловилися про Каменських (скріншот)

Виявилося, що Настя дійсно декілька разів брала участь в шоу "Хто зверху", і саме вона голила кульку в одному з конкурсів. Це було декілька років тому, разом зі співачкою в команду дівчат входили Надія Мейхер та DJ Nana.

Настя Каменських на шоу (скріншот)