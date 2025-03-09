"Шкода цього добряка". Wellboy поставив на місце Потапа, який забув його ім'я
Український cпівак Антон Вельбой, більш відомий як Wellboy, із запізненням висловився щодо скандального інтерв'ю репера Потапа російському журналісту Юрію Дудю. Артиста обурило те, що продюсер-втікач не зміг згадати його ім’я.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Під час бесіди з Юрієм Дудем про екс-продюсера Вельбоя Бардаша, який втік до РФ, Потап не зміг пригадати, хто є виконавцем популярних хітів "Вишні" та "Гуси". Російський блогер допоміг йому, підказавши, що це Wellboy.
"Він дуже непогано почав. Це Бардаш. Сам Wellboy, але і Бардаш", - сказав репер.Wellboy засудив Потапа за інтерв'ю Дудю (скріншот)
Wellboy згадав про свою зустріч із Потапом у Мадриді та зазначив, що тоді репер пам'ятав, як звати колегу.
"Викликаю вас на бій. Сидить. Ех, дядя Льоха. Цей фрагмент інтерв'ю мені скинули підписники. Я подивився його до своєї згадки й вимкнув, чердан кипить. Потап, він і в Африці Потап. Я з ним перетинався у Мадриді, і тоді він пам’ятав, як мене звуть, а зараз навіть шкода цього добряка. Пам’ятайте, що в нас у 100 разів більше "elefante", тому що ми тут. Ми на базі й наша молодь качає, а всім дідам дулю з маком", - написав артист.Wellboy засудив Потапа за інтерв'ю Дудю (скріншот)
Нагадаємо, що 12 січня 2025 року в Києві побили Антона Вельбоя. Про це він сам розповів у соцмережах, опублікувавши відео, на якому були видні сліди побоїв на його обличчі.
Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що артист нібито перебуває в психіатричній лікарні. Медіа посилалися на слова українського блогера Богдана Беспалова, який стверджував, що Wellboy проходить лікування в психіатричній клініці.
За словами оглядача українського шоу-бізнесу, "лейбл артиста ухвалив важке рішення і вмовив Антона пройти лікування, в тому числі від залежності заборонених речовин".
Проте ані команда Wellboy, ані сам артист офіційно не коментували стан здоров’я.
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