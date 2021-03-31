Нардеп удивила своей декларацией: кошка, собака и футболка

В пункте ценное движимое имущество депутат указала "собаку-тапки-погрызяку", "котика-муркотика" и футболку с надписью "F*ck Corruption".

В описании Устимова отметила, что футболка с такой надписью - первая в нашей стране. Собаку породы лабрадор и кота Жорика, который принадлежит мужу, ей подарила семья из Луганской области в связи с переездом.

Также в декларации Александры Устимовой указаны два автомобиля: Mazda 6 2011 года и Citroen C4 2007 года, зарплата более 474 тысяч гривен, 25 тысяч долларов наличными и стипендия от Стэнфордского университета, которая составляет более 869 тысяч гривен.

Кроме того, у нее есть недвижимость в совместной собственности: жилой дом в Виннице, площадью 74,8 м. кв., земельный участок в Виннице, площадью 468 кв. м., квартиры в Киеве, площадью 141,2 и 64,45 м. кв.