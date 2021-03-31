Депутат из Харькова задекларировал живого африканского льва (фото)
Депутат горсовета из Харькова от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Саид Джавид внес с декларацию живого африканского льва. Животное он приобрел еще в 2017 году и содержит его в собственном доме.
Об этом говорится в данных электронной декларации депутата за 2020 год.
У харьковского депутата много недвижимости
Согласно документу, у Саида Джавида есть три квартиры в Харькове – 64 кв. м, 70 кв. м и 255 кв. м. Также у него есть жилой дом в 1043 кв. м и паркоместо. Из недвижимости у депутата есть еще несколько нежилых помещений в Одессе – 68, 1 кв. м и 934 кв. м. В аренде есть нежилых помещения в Харькове – 556,9 кв. м.
Его супруга владеет земельным участком и жилым домом в Харькове. С 2009 года Джавид пользуется автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска, но по декларации машина ему не принадлежит.
Лев – ценное недвижимое имущество
А вот в разделе "Ценное движимое имущество" Саид Джавид указал живого африканского льва – чипированного. Указано, что лев был приобретен в 2017 году, но сколько депутат заплатил за животное – не известно.
Депутат из Харькова внес в декларацию живого льва
Фотографии со львом и видео Саид Джавид регулярно публикует на своих страницах в социальных сетях.
В декларации судьи – храм и библиотека
Стоит отметить, что это не единственный странный предмет в декларациях чиновников. Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый указал в своей декларации как собственность храм Украинской православной церкви Киевского патриархата и библиотеку.
Храм расположен в поселке Ольховая Черкасской области. Площадь храма – 201 кв. м. Им 66-летний судья владеет с 2010 года.
Также у Головатого много недвижимости: жилой дом под Киевом в 464 кв. м, четыре земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве – 142 кв.м и 96,6 кв. м.
В Черкасской области у судьи в аренде земельный участок в 15 соток и 50% собственности на дом в Смеле.
Еще у Головатого есть корпоративные права на Библиотеку правовой литературы с 2008 года.
Напомним, ранее мы писали о том, что указано в декларации главного санитарного врача Виктора Ляшко.