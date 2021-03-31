Ляшко задекларировал жилье и землю под Киевом. Все деньги хранит в банке
Главный санитарный врач Виктор Ляшко подал ежегодную декларацию. Согласно документу, у него есть жилье и несколько участков под Киевом, а все сбережения он хранит в банке.
Декларация опубликована в Едином реестре.
В прошлом году Ляшко получил 617 000 гривен заработной платы, 22 500 гривен процентов от вклада. Кроме того, на счетах у него более 250 000 гривен, 32 000 долларов и 58 евро.
У него в собственности три земельных участка в Киевской области, а его жена владеет квартирой в Броварах на 110 квадратных метров и земельным участком площадью 1,2 гектара.
У главного санитарного врача есть автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.
Напомним, до этого декларацию подал министр здравоохранения Максим Степанов. Согласно документу, у него есть квартира в Киеве на 340 квадратных метров, несколько дорогих часов и элитных автомобилей.
А у министра культуры Александра Ткаченко две квартиры (стоимостью 1,6 млн и 1 млн гривен), дачный дом (10, 88 млн гривен) и земельный участок (1,157 млн гривен). Кроме того, у него есть дорогие авто и квадроцикл.