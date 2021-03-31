ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нардеп здивувала своєю декларацією: кішка, собака і футболка

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 22:47
Нардеп здивувала своєю декларацією: кішка, собака і футболка Фото: Олександра Устімова (goloszmin.org)
Автор: Styler

Народний депутат України від політичної партії "Голос" Олександра Устімова внесла в декларацію собаку, кота і футболку.

Про це свідчать дані її декларації.

У пункті цінне рухоме майно депутат вказала "собаку-тапки-погризяку", "котика-муркотика" і футболку з написом "F*ck Corruption".

В описі Устімова зазначила, що футболка з таким написом - перша в нашій країні. Собаку породи лабрадор і кота Жорика, який належить чоловікові, їй подарувала родина з Луганської області у зв'язку з переїздом.

Також у декларації Олександри Устімої вказані два автомобілі: Mazda 6 2011 року і Citroen C4 2007 року, зарплата понад 474 тисяч гривень, 25 тисяч доларів готівкою і стипендія від Стенфордського університету, яка становить понад 869 тисяч гривень.

Крім того, у неї є нерухомість у спільній власності: житловий будинок у Вінниці, площею 74,8 м. кв., земельна ділянка у Вінниці, площею 468 кв. м., квартири в Києві, площею 141,2 і 64,45 м. кв.

Нагадаємо, депутат із Харкова від партії "Опозиційна платформа - За життя" Саїд Джавід вніс у декларацію живого африканського лева. Тварину він купив у 2017 році і тримає її у власному будинку.

Ми також писали про те, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко подав щорічну декларацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя нардеп декларации депутатов
LITE
Гороскоп на квітень 2021 для Риб: астролог розповіла, що зміниться у вашому житті
Гороскоп на квітень 2021 для Риб: астролог розповіла, що зміниться у вашому житті