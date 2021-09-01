Налоговая амнистия, новые правила в школах и тарифы: что изменится в Украине в сентябре

Начало нового учебного года

С 1 сентября в школах Украины у учителей начальных (1-4) классов будет больше автономии, и педагоги станут самостоятельно заниматься организацией учебных программ и образовательного процесса на свое усмотрение.

В школах знания учеников младших классов будут оценивать по новой системе. Так, вместо баллов вводят буквы:

"П" означает, что ученик усвоил материал на начальном уровне,

"С" - средний уровень знаний,

"Д" - достаточный уровень знаний,

"В" - высокий уровень знаний.

При этом в 1-2 классах оценивание будет вербальным.

Кроме того, ученикам начальных классов уже не будут выдавать свидетельства об образовании. Вместо этого документы переведут в электронную форму.

Также в школьных столовых начнут внедрять новое меню, и энергетическую и питательную ценность пищи приведут в соответствие с нормами министерства здравоохранения.

Все школы будут работать в обычном, очном режиме, пока продолжается "зеленый" уровень эпидемиологической опасности. В случае всплеска заболеваемости коронавирусом и перехода в другие карантинные зоны, в учебных заведениях введут ограничения:

для "желтой" и "оранжевой" зон очно продолжат работать лишь те школы, где вакцинировано более 80% учителей. Если меньше - то заведениям придется перейти на дистанционку.

для "красной" зоны в обычном режиме будут работать только садики и начальные школы.

Повышение тарифов на газ

В Украине в сентябре изменятся тарифы на газ для населения.

Для потребителей НАК "Нафтогаз Украина" стоимость кубометра "голубого топлива" повыситься на 22 копейки и составит 12 гривен (с НДС, но без платы за доставку).

(с НДС, но без платы за доставку). Для потребителей других поставщиков газа цены будут варьироваться от почти 8 до почти 21 гривны за кубометр.

за кубометр. Отметим, с 1 мая в Украине действует годовая цена газа , которая не может повышаться. "Нафтогаз" определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м.

, которая не может повышаться. "Нафтогаз" определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м. Добавим также, что базовые годовые фиксированные цены других поставщиков по-прежнему будут колебаться от 7,80 и до 13,50 гривны за кубометр, и большая часть компаний установила годовые цены до 9 гривен за кубометр.

"Налоговая амнистия"

С сентября в Украине в течение года (до 1 октября 2022-го) будет проходить кампания добровольного декларирования "серых" доходов и активов. Так, у граждан появится возможность задекларировать те активы, с которых до 2021 года они не платили налоги, после чего средства будут считаться совершенно легальными.

Как работает закон о добровольном декларировании доходов: