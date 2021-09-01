Налоговая амнистия, новые правила в школах и тарифы: что изменится в Украине в сентябре

Украинцев с сентября 2021 года ожидают новшества в образовательной и социальной сферах, появится возможность "обелить" активы, за которые не были уплачены налоги, а также изменятся тарифы на газ.
Подробно о важных нововведениях с начала осени в Украине - читайте в материале ниже.
С 1 сентября в школах Украины у учителей начальных (1-4) классов будет больше автономии, и педагоги станут самостоятельно заниматься организацией учебных программ и образовательного процесса на свое усмотрение.
В школах знания учеников младших классов будут оценивать по новой системе. Так, вместо баллов вводят буквы:
При этом в 1-2 классах оценивание будет вербальным.
Кроме того, ученикам начальных классов уже не будут выдавать свидетельства об образовании. Вместо этого документы переведут в электронную форму.
Также в школьных столовых начнут внедрять новое меню, и энергетическую и питательную ценность пищи приведут в соответствие с нормами министерства здравоохранения.
Все школы будут работать в обычном, очном режиме, пока продолжается "зеленый" уровень эпидемиологической опасности. В случае всплеска заболеваемости коронавирусом и перехода в другие карантинные зоны, в учебных заведениях введут ограничения:
В Украине в сентябре изменятся тарифы на газ для населения.
С сентября в Украине в течение года (до 1 октября 2022-го) будет проходить кампания добровольного декларирования "серых" доходов и активов. Так, у граждан появится возможность задекларировать те активы, с которых до 2021 года они не платили налоги, после чего средства будут считаться совершенно легальными.
Как работает закон о добровольном декларировании доходов:
Ранее сообщалось, что специалисты прогнозируют существенное подорожание продуктов и цен на коммунальные услуги осенью.
Также мы писали о том, что в Украине теперь снова будут отключать должников от коммунальных услуг.